Жил в России нелегально: на лихача на «Тойоте» возбудили дело — он насмерть сбил девушку

На лихача, который пролетел на красный свет, врезался в машину и насмерть сбил пешехода на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске, возбудили уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, предварительно, водитель «Тойоты Королла» находился на территории Российской Федерации нелегально. После ДТП мужчину доставили в отдел полиции.
— Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Авария произошла сегодня, 8 сентября примерно в 9:00. 29-летний водитель на «Тойоте Королла» ехал по улице Богдана Хмельницкого, на перекрестке напротив дома № 56 он врезался в «Фольксваген Поло». После столкновения лихач влетел в 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Она скончалась на месте.
Недавно в Октябрьском районе водитель кроссовера Toyota RAV4 сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.