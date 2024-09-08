Жил в России нелегально: на лихача на «Тойоте» возбудили дело — он насмерть сбил девушку

Автомобилист сначала врезался в другую машину, после насмерть сбил пешехода Источник: отдел пропаганды Госавтоинспекции











На лихача, который пролетел на красный свет, врезался в машину и насмерть сбил пешехода на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске, возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, предварительно, водитель «Тойоты Королла» находился на территории Российской Федерации нелегально. После ДТП мужчину доставили в отдел полиции.

— Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Авария произошла сегодня, 8 сентября примерно в 9:00. 29-летний водитель на «Тойоте Королла» ехал по улице Богдана Хмельницкого, на перекрестке напротив дома № 56 он врезался в «Фольксваген Поло». После столкновения лихач влетел в 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Она скончалась на месте.