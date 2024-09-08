НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

3 м/c,

ю-з.

 751мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72

Солнце и потепление до +18 градусов — прогноз погоды на неделю

Крутой бизнес России
Не дают закончить школу
Обзор хороших детсадов
Автохамы в Новосибирске
Успеть на работу
Переезд на Сахалин
Кондукторов заменят валидаторы
Рюкзак в леднике
Как победить осеннюю хандру
Криминал Жил в России нелегально: на лихача на «Тойоте» возбудили дело — он насмерть сбил девушку

Жил в России нелегально: на лихача на «Тойоте» возбудили дело — он насмерть сбил девушку

ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске

4 933
80 комментариев

Автомобилист сначала врезался в другую машину, после насмерть сбил пешехода

На лихача, который пролетел на красный свет, врезался в машину и насмерть сбил пешехода на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске, возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, предварительно, водитель «Тойоты Королла» находился на территории Российской Федерации нелегально. После ДТП мужчину доставили в отдел полиции.

— Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла сегодня, 8 сентября примерно в 9:00. 29-летний водитель на «Тойоте Королла» ехал по улице Богдана Хмельницкого, на перекрестке напротив дома № 56 он врезался в «Фольксваген Поло». После столкновения лихач влетел в 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Она скончалась на месте.

Недавно в Октябрьском районе водитель кроссовера Toyota RAV4 сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Вы были очевидцем аварии, знаете ее участников или погибшую девушку? Расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях
Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
ДТП Авария Уголовное дело Пешеход Машина Автомобиль
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY18
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
80
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
8 сентября 2024, 14:50
Требуем пожизненного, потому что это явный терроризм.
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
8 сентября 2024, 14:34
замещение славян мигрантами, иногда дает сбои??
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ирина,47

ЗЕВС,58

Юрий,48

МакТрахенберг,18

Yujin,45

Олеся,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление