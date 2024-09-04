«Переживала из-за смерти мамы». На Урале сосед, вернувшийся с СВО, убил 11-летнюю девочку и спрятал тело в подвале

Волонтеры и соседи до последнего надеялись, что Настю найдут живой Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Четыре дня весь Нижний Тагил с нетерпением ждал новостей о судьбе 11-летней Насти, которая бесследно пропала во время прогулки. Ориентировки с фотографией девочки висели на каждом шагу. Полицейские и волонтеры искали ее по всему городу — а обнаружили в том же доме, где девочка жила с папой. Тело школьницы нашли в подвале соседнего подъезда.

По версии следствия, с ребенком расправился бывший участник СВО, который последние несколько месяцев снимал квартиру на верхнем этаже пятиэтажки. Он уже был судим за изнасилование, но из колонии ушел на спецоперацию, получив помилование.

В Нижнем Тагиле нашли мертвой 11-летнюю девочку Источник: Владислав Шитюк / Городские порталы

Поиски в режиме нон-стоп

31 августа Настя сидела одна дома. Папа говорит, что был на работе. Дочь позвонила ему и отпросилась погулять. Вечером, когда он вернулся, девочки не было дома, а на звонки она не отвечала.

Девочку искали по всему городу Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Такого раньше никогда не случалось, поэтому Александр сразу забил тревогу и побежал по соседям, у которых Настя могла задержаться в гостях, но ее нигде не было.

— Ко мне он пришел в десять часов вечера. Он был с бутылкой пива и начал говорить, что дочка потерялась. Мне стало страшно. Я уложила своих детей, и до пяти утра ходила, искала с другими соседями ее, — рассказала Валентина, соседка семьи.

Настю воспитывал папа, ее мама умерла месяц назад Источник: читатель E1.RU











Телефон девочки вместе с ее сумкой обнаружили прямо под окнами Валентины. Куда делась сама Настя, было настоящей загадкой. Никто из жильцов ее не видел в тот вечер, на камеры наблюдения ближайших магазинов она тоже не попала.

— Штаб работает в режиме нон-стоп: поиски идут и днем, и ночью, — рассказывал о поисках девочки координатор отряда «ЛизаАлерт» в Екатеринбурге Станислав Казаков, когда они еще шли. — Проверяем заброшки, подвалы. Нет пока ни одного подтвержденного свидетельства.

Тело девочки нашли в подвале Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Соседи предполагали, что девочка сбежала из дома, переживая из-за смерти мамы. Надежда Якина скончалась месяц назад после тяжелой болезни. У нее была онкология. Похоронив жену, говорят жильцы, папа Насти запил от горя, но всё же за дочерью он приглядывал и контролировал ее.

— Он звонил ей каждые полчаса, когда она гуляла, спрашивал, где она, — рассказала Екатерина, дочь которой дружила с Настей. — 28 августа он впервые разрешил ей переночевать не дома. Отпустил к нам и даже ей купил новую пижаму. Она так радовалась.

Подвал, где обнаружили девочку, полицейские проверили в первую очередь. Соседи видели, как они спускались туда еще в самом начале поисков, но обследовать его как следует помешало коммунальное бедствие. Подвал был практически по колено затоплен водой.

Тело девочки в черном мешке вынесли из дома и погрузили в катафалк Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Утром 3 сентября, когда шансов найти школьницу живой становилось всё меньше, в дом вызвали работников управляющей компании, которые в болотниках спустились вниз и нашли тело Насти.

Приветливый сосед

Владимир поселился в доме недавно, но успел втереться в доверие к соседям Источник: читатель E1.RU

По подозрению в преступлении задержали 40-летнего Владимира, он снимал комнату в соседнем подъезде общежития. Рассказывал жильцам, что недавно вернулся с СВО, куда ушел из колонии. Местные жители говорят, что он всегда здоровался. Местные дети его очень любили и звали дядей Вовой.

Отец Насти рассказал, что в квартире соседа обнаружили следы крови Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Владимир не матерился и был вежливым, занимался спортом, катался на велосипеде и даже за свой счет сделал песочницу для малышей во дворе. Незадолго до исчезновения Насти он приглашал ее папу поесть вместе мясо.

— Он всегда был приветливым, пил кофе с нами на общей кухне, приходил в гости. Вообще нормальный был. К моей дочке очень тянулся, говорил: «Лерочка, какая ты у меня красивая, я так тебя люблю», обнимал ее, постоянно сладости приносил, — рассказала E1.RU соседка Алена. — Я знала, что он сидел, но он говорил, что был в колонии за воровство. Вчера на допрос нас вызвали, сказали, что он сидел за насилие.

Предполагаемый убийца сбежал в Москву и планировал вновь уйти на СВО Источник: читатель E1.RU











Теперь соседи знают, что в 2020 году Дзержинский суд Нижнего Тагила признал Владимира виновным по двум статьям — изнасилование и насильственные действия сексуального характера (131 и 132 УК РФ).

Как говорят в региональном СК, убив Настю, Владимир пытался скрыться и замести следы. Соседям он сказал, что уезжает обратно на СВО.

— Мужчина пытался скрыть следы преступления и сбежать от следствия, но был оперативно установлен и задержан в одном из аэропортов города Москвы. Он доставлен к следователю СК для допроса, — сообщил глава свердловского Следственного комитета Константин Мирошниченко.

В квартире Владимира обнаружили военную форму с нашивками Источник: читатель E1.RU

Оказалось, что изначально Владимира никто не подозревал. В первую очередь причастных к исчезновению девочки искали среди близких — проверяли ее папу на полиграфе. Но один из оперативников, приехавших искать ребенка, обнаружил зацепку, которая вывела на след «приветливого соседа».

— Он приехал, подходил к людям во дворе и спрашивал, кто в этот день пил алкоголь. Потом пошел разговаривать со всеми этими людьми, опрашивать жильцов дома. Узнал, что один из них неожиданно уехал на СВО в день пропажи и что он раньше был судим за педофилию. Сразу же заподозрил его, стали по нему работать, — рассказал E1.RU один из местных жителей.

Закир стал первым, кто узнал имя убийцы Источник: читатель E1.RU











Е1.RU удалось выяснить имя оперативника, который вычислил убийцу. Им оказался старший лейтенант Закир Мансумов из 17-го отдела полиции Нижнего Тагила.

— Опрашивать в тот дом Закир ездил со стажером. Насколько известно, по своей личной инициативе. Если бы не он, убийца успел бы в Чечню улететь, оттуда — на передовую, и потом ищи его, — рассказал E1.RU один из бывших сослуживцев полицейского.

Дверь в комнату, где жил Владимир, опечатана Источник: читатель E1.RU











В поисках девочки оперативники взламывали все квартиры в доме, где им не открывали двери Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Что грозит за убийство ребенка?

Местные жители несут цветы к дому, где жила Настя и где обнаружили ее тело Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Пока следователи не раскрывают, как убийца расправился с Настей. По словам адвоката, Дмитрия Ушакова, за преступление ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Если будет установлено, что перед убийством Владимир надругался над девочкой, он не сможет рассчитывать на помилование.

— Всё зависит от результата посмертной экспертизы, — считает адвокат. — Если окажется, что он совершал действия против половой неприкосновенности несовершеннолетней, то на СВО в силу закона он убыть не может. Данные лица входят в перечень исключений.

Екатерина знала Настю, она дружила с ее дочкой Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В ближайшее время суд должен избрать меру пресечения для задержанного. У подвала, где обнаружили Настю, появился стихийный мемориал. Жители Нижнего Тагила несут цветы и игрушки.

— Как он будет с этим жить! Как он спать будет! — говорят сквозь слёзы соседи девочки.