«Пожалуйста, заберите в милицию меня». Неадекватный мужчина нырнул в витрины новосибирского магазина — он умер от травм

В Октябрьском районе неизвестный в одних трусах разбил витрину магазина супермаркета, позже оказалось, что от полученных травм он скончался. Инцидент произошел 24 июня на улице Татьяны Снежиной. В ролике, которым с НГС поделился очевидец случившегося, видно, как мужчина кричит, а затем вываливается из стеклянной витрины. Его пытаются успокоить охранник и другие люди.
— Пожалуйста, помогите! Пожалуйста, заберите в милицию меня! — говорит он, сидя на асфальте.
Как анонимно рассказала НГС очевидица случившегося, неизвестный в трусах ехал с ней в одном автобусе. Кондуктор пыталась высадить мужчину, но на остановке «Сквер» он выбежал сам.
— В 6.30 утра это было. Просил народ вызвать полицию, типа его обокрали, выскочил на остановке и побежал до магазина, что у сквера, затем оттуда в сторону Снежиной, 44 в одних трусах и босиком. Стукнулся там (в магазине на Снежиной, 48/1 — Прим.ред.), потом побежал в автобус, но мы поехали. Он бегал кругами. Абсолютно неадекватный человек, — добавила она.
Позже к нему приехала скорая помощь, которая с трудом погрузила его на носилки.
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что к ним поступало заявление от представителей супермаркета о повреждении торгового помещения.
— На место выезжали сотрудники полиции. Установлено, что гражданин повредил витрины, вследствие чего получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
Источник в силовых структурах рассказал НГС, что травмы оказались очень серьезными — мужчина «нырнул» в две витрины. От полученных травм он скончался в больнице.
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