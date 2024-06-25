«Пожалуйста, заберите в милицию меня». Неадекватный мужчина нырнул в витрины новосибирского магазина — он умер от травм

В Октябрьском районе неизвестный в одних трусах разбил витрину магазина супермаркета, позже оказалось, что от полученных травм он скончался. Инцидент произошел 24 июня на улице Татьяны Снежиной. В ролике, которым с НГС поделился очевидец случившегося, видно, как мужчина кричит, а затем вываливается из стеклянной витрины. Его пытаются успокоить охранник и другие люди.

