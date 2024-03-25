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Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Просто страшно хотелось жить!» Очевидцы теракта в «Крокусе» рассказали, как убегали от смерти. Они вернулись за вещами

«Просто страшно хотелось жить!» Очевидцы теракта в «Крокусе» рассказали, как убегали от смерти. Они вернулись за вещами

Они побросали все, когда спасались от выстрелов

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В теракте пострадали 180 человек, погибли больше 130

Гости «Крокуса» вернулись на место трагедии спустя два дня после теракта: вечером 24 марта началась выдача брошенных впопыхах личных вещей и документов, а также верхней одежды, которую люди оставили в гардеробе концертного зала. MSK1.RU стоял в очереди вместе с выжившими и узнал истории чудом спасшихся людей.

Около здания «Крокуса» растянулась почти километровая очередь. Многим людям пришлось вновь сюда прийти, несмотря на пережитое, чтобы забрать ценные вещи, документы и машины.

Люди стояли, прячась под зонтиками от дождя, который шел вторые сутки. Рядом — железный забор и десятки силовиков. В очереди было слышно: «Я вот услышала пальбу и сразу побежала. Всё побросала. Просто страшно хотелось жить!» По словам некоторых из пришедших, они до сих пор не могут поверить, что им удалось спастись. Тогда им казалось: лишний шаг и пуля в спину.

Пришедших ко времени выдачи запускали внутрь партиями. Силовики отодвигали железный забор, чтобы запустить очередную группу, а через пару метров их забирали другие полицейские и провожали до здания.

Сами вещи разложили на железных столах в целлофановые мешки. Чтобы получить свои куртки, нужно было дать показания следователю, описать, что произошло и сфотографироваться. Первыми запускали тех, у кого остались номерки.

Пробрались в темный ангар и сломали двери запасного выхода

Девушке, которая успела вместе с мужем выбежать из «Крокуса» одной из первых, в кафе неподалеку официант отдал свою куртку. Они не уехали домой после пережитого, а остались сидеть в ресторане и смотрели за происходящим. Сегодня они не могут ответить себе на вопрос о том, почему они не уехали сразу домой: «Наверное, надо было отдышаться».

— Мы намеренно шли на концерт чуть позже, в гардеробе нам сказали, что выступление в 20:15–20:20 начнется, мы и не торопились, — рассказал спасшийся мужчина MSK1.RU. — Хотелось зайти перекусить и выпить, морально разгрузиться после рабочей недели, чтобы пойти и музыку послушать в хорошем настроении.

Выстрелы пара услышала, когда возвращалась после ужина к залу. Последний раз Арсений посмотрел на экран телефона, когда было 20:58. Уже через минуту начались хлопки и крики.

— Потом из-за угла народ в нашу сторону ломанулся. И мы рванули к турникетам: они были открыты. Пока бежали, жена запнулась, упала. Я повернулся, чтобы ее поднять, и увидел, что сзади было всего три человека «стоячих», а за ними все уже легли, укрываясь от выстрелов.

Зона полного прострела была в нескольких шагах за углом. В какой момент они потеряли телефон, за которым спустя два дня вернулись, супруги уже помнят: было совсем не до этого.

— Мы хотели подняться вверх на эскалаторах, но они ехали в обратном направлении. А впереди очень много людей. А звуки выстрелов всё еще доносятся и даже как будто становились ближе. И тут возле эскалатора мы заметили в темноте проход, там то ли стекло выбили, то ли фанеру. Мы побежали туда и попали в огромный ангар, где никого не было, наверное, один из закрытых выставочных залов.

«Уже в ангаре мы нашли запасной выход. Сломали дверь с теми, кто пробрался, и выбежали на улицу»

Успели выбежать через сцену, пока ее не перекрыли террористы

Когда страшное началось, семья Елены и Евгения оказалась в разных местах «Крокуса». Женщина с дочкой уже сидели на своих местах в зале, а супруг стоял у гардероба. На концерт своей любимой группы «Пикник» они пришли отпраздновать день рождения Евгения.

— Мы этот концерт ждали очень, — рассказала MSK1.RU Елена, — такой подарок для всех нас был, не только для мужа. Готовились, купили билеты хорошие в ВИП-партер на первых рядах.

Именинник услышал выстрелы, когда был в фойе, и вместе с толпой выбегал из здания через эскалаторы.

Елена вместе с 14-летней дочерью уже сидели у сцены, когда сверху начали раздаваться крики и хлопки и террористы забегали внутрь зала.

— Кто-то начал ложиться между рядами, укрываться от выстрелов. А у меня сразу была реакция, что надо уходить куда-то, — рассказала MSK1.RU выжившая в Крокусе женщина. — И я побежала на сцену с дочкой. Не знала, что там есть выход, но это оказалось нашим спасением. Те, кто сидел на первых рядах и сразу побежали, выжили, а потом уже они начали сцену переграждать.

«Мне надо было ребенка спасать. Я ее тащила, она падала, обо что-то билась»

Затем мать с ребенком побежали в «Вегас». Стрельба продолжалась, и в какой-то момент им показалось, что террористы идут дальше — в торговый центр. Тогда они спрятались в одном из магазинов одежды.

— Мне дочь говорит, что это был самый страшный момент. Когда мы укрылись в замкнутом помещении, — призналась женщина.

Евгения они нашли только через полчаса, встретились уже на улице у моста.

В пятницу вечером, 22 марта, за несколько минут до начала концерта группы «Пикник» четверо мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание.

Подозреваемых задержали рано утром на следующий день. Всего ФСБ России пока заявила о причастности 11 человек, четверых из них следствие называет непосредственными исполнителями. Спустя два дня после трагедии их отправили под арест в столичном суде.

Сейчас в «Крокусе» продолжается разбор завалов, устанавливаются личности жертв. По последним данным МЧС, при теракте пострадали 182 человека, погибли 137. 24 марта в России объявлен днем общенационального траура. В этой трансляции мы собираем всё, что известно о трагедии.

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