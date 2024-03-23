В теракте в «Крокусе» пострадал 121 человек. Публикуем список

Вечером 22 марта вооруженные автоматами люди ворвались в подмосковный концертный зал Crocus City Hall. Они открыли стрельбу, устроили несколько взрывов, начался пожар. Пламя охватило 13 тысяч метров, локализовать его удалось только спустя 4 часа. В результате теракта десятки человек погибли, более ста госпитализированы, но эти цифры могут увеличиться.
Министерство здравоохранения Московской области опубликовало список пострадавших. Сейчас он необходим людям, которые ищут друзей и родственников по всем больницам Москвы и области. Мы надеемся, что эти данные не будут использованы для любых иных целей.