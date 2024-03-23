НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске

Погода

ясная погода, без осадков

ощущается как -5

4 м/c,

ю-з.

 750мм 61%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,61
EUR 100,22
Реклама

СРОЧНО

Подозреваемые в теракте задержаны

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Дома, о которых все говорят
Скандал во дворе из-за проезда
Доступное протезирование зубов
Возмутительная улица Писарева
Находит работу студентам
НГС в Telegram
Происшествия Теракт в Crocus City Hall подробности В теракте в «Крокусе» пострадал 121 человек. Публикуем список

В теракте в «Крокусе» пострадал 121 человек. Публикуем список

Официальная информация от Минздрава

833
7 комментариев
После сообщения о теракте к Crocus City Hall съехались десятки скорых

Вечером 22 марта вооруженные автоматами люди ворвались в подмосковный концертный зал Crocus City Hall. Они открыли стрельбу, устроили несколько взрывов, начался пожар. Пламя охватило 13 тысяч метров, локализовать его удалось только спустя 4 часа. В результате теракта десятки человек погибли, более ста госпитализированы, но эти цифры могут увеличиться.

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало список пострадавших. Сейчас он необходим людям, которые ищут друзей и родственников по всем больницам Москвы и области. Мы надеемся, что эти данные не будут использованы для любых иных целей.

Список пострадавших в теракте в Crocus City Hall
ПО ТЕМЕ
Crocus City Hall Московская область Терракт Список пострадавших
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Убьешь машину и в пробках постоишь»: автоэксперт — о том, почему Октябрьский мост сковали заторы
Вячеслав Ашурков
Руководитель ФАР в Новосибирске
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Рекомендуем
Знакомства

Григорий, 54

Никита, 37

Тимур, 34

Василиса, 26

Анатолий, 34

Татьяна, 46

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление