В теракте в «Крокусе» пострадал 121 человек. Публикуем список

Вечером 22 марта вооруженные автоматами люди ворвались в подмосковный концертный зал Crocus City Hall. Они открыли стрельбу, устроили несколько взрывов, начался пожар. Пламя охватило 13 тысяч метров, локализовать его удалось только спустя 4 часа. В результате теракта десятки человек погибли, более ста госпитализированы, но эти цифры могут увеличиться.

