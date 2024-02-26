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Стоял на обочине: Mercedes-Benz сломался в мороз на новосибирской дороге — в салоне была семья с ребенком

Пассажирам и водителю помогли автоинспекторы

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Инцидент произошел 17 февраля

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Новосибирские автоинспекторы пришли на помощь семье с ребенком, которая осталась на дороге в 34-градусный мороз из-за сломавшегося автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел 17 февраля на дороге К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» в границах Тогучинского района. Около 15:40 часов в районе 143 километра трассы сотрудники ДПС заметили автомобиль Mercedes-Benz. Транспорт стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией и поднятым капотом.

В результате автоинспекторы подъехали к автомобилю и решили поговорить с водителем.

— Он пояснил, что вместе с семьей направлялся в город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, но во время движения автомобиль сломался, — объяснили в ведомстве. — Для устранения технической неисправности мужчине необходимо было добраться до ближайшего автомагазина.

Выяснилось, что в салоне машины находились женщина и ребенок. Сотрудники ведомства предложили пересесть семье в служебный автомобиль, чтобы согреться. Специалисты также остановили попутную машину, на которой водитель смог добраться до магазина и купить запчасти.

— Как только автомобиль был восстановлен, женщина и ребенок пересели в свое транспортное средство. Убедившись, что автомобиль может продолжить движение самостоятельно, сотрудники полиции продолжили несение службы, — сообщили в полиции.

В начале февраля в Новосибирске автоинспекторы помогли сибирячке, которая начала рожать в машине по пути в роддом. Они сопроводили автомобиль с женщиной до медучреждения и передали ее врачам.

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