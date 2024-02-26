Стоял на обочине: Mercedes-Benz сломался в мороз на новосибирской дороге — в салоне была семья с ребенком

В результате автоинспекторы подъехали к автомобилю и решили поговорить с водителем.



— Он пояснил, что вместе с семьей направлялся в город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, но во время движения автомобиль сломался, — объяснили в ведомстве. — Для устранения технической неисправности мужчине необходимо было добраться до ближайшего автомагазина.

