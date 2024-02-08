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Схватки начались в машине: полицейские помогли сибирячке добраться до роддома без пробок

Инцидент произошел ночью 5 февраля

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Полицейские пришли на помощь рожающей женщине

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Новосибирские автоинспекторы пришли на помощь сибирячке, которая начала рожать в машине по пути в роддом.

— 5 февраля к полицейским обратился взволнованный водитель, который пояснил, что в салоне автомобиля находится его беременная супруга. По пути в лечебное учреждение у нее начались сильные схватки, и он боится не успеть вовремя добраться до больницы, — пояснили в инспекции.

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Видео: ГИБДД по НСО

Полицейские, включив специальные звуковые и световые сигналы, сопроводили автомобиль с женщиной до медицинского учреждения и передали ее медикам. Как уточнили в инспекции, сибирячка родила мальчика.

Ранее пассажирка «Уральских авиалиний» рассказала, как родила дочку в самолете. Беременная женщина летела на родину в Таджикистан.

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