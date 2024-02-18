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СрочноБолее 200 домов остались без холодной воды
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Организован подвоз: более 200 домов остались без холодной воды в Новосибирске — где произошло аварийное отключение

Отключение случилось в домах на пяти улицах города

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В список отключенных от услуги домов вошли здания по улицам Геофизической, Гладкова, Доватора, Куприна и Национальной.

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В Новосибирске 18 февраля произошло аварийное отключение холодного водоснабжения и канализации в домах в Дзержинском районе. Воды лишились 210 зданий.

Об этом сообщается на муниципальном портале Новосибирска. Уточняется, что в список отключенных от услуги домов вошли здания по улицам Геофизической, Гладкова, Доватора, Куприна и Национальной.

Причиной аварийного отключения стал ремонт трубопровода

Причиной аварийного отключения стал ремонт трубопровода

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— Подвоз воды организован, — сказано в сообщении.

Причиной произошедшего стал ремонт трубопровода на Геофизической, отключение продлится с 07:00 до 20:00 часов.

Под отключение попали 210 зданий

Под отключение попали 210 зданий

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НГС позвонил в диспетчерскую МУП «Горводоканал» с просьбой сообщить, на каких участках организован подвоз воды. Специалисты рекомендовали обратиться в пресс-службу предприятия. Корреспондент издания направил запрос в организацию.

Несколько дней назад в Ленинском районе произошел порыв трубы, из-за которого часть домов осталась без отопления.

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Холодная водаАварийное отключениеДзержинский районГорводоканал
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