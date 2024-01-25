Крушение Ил-76 официально прокомментировали в Кремле

24 января в Белгородской области рухнул Ил-76, на борту которого было 74 человека — 65 военнопленных украинцев, члены экипажа и сопровождающие. Обстоятельства катастрофы до сих пор официально не озвучены, но появился список находившихся в самолете. Жертв могло быть больше, но пилоты увели борт в поле, подальше от населенного пункта. Теперь их предлагают посмертно представить к госнаградам, а местные жители называют летчиков своими героями. Обо всем, что известно о катастрофе, вы можете узнать в нашем специальном сюжете, посвященном крушению Ил-76 в Белгородской области.