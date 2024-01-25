Крушение Ил-76 официально прокомментировали в Кремле

В Кремле сделали официальное заявление по поводу крушения Ил-76 в Белгородской области.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал происшествие «чудовищным актом».
— Обмен пленными — это процесс, который происходит в полной тишине. То, что украинцы убили своих пленных, своих граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, — это, конечно, чудовищный совершенно акт, — заявил Песков. — Это не укладывается в голове. Каким образом это скажется на перспективах продления этого процесса (имеется ввиду обмен пленными. — Прим. ред.), вам никто не скажет.
Представитель Кремля также отметил, что о каких-то поручениях Владимира Путина говорить рано: «до конца непонятно, что произошло».
24 января в Белгородской области рухнул Ил-76, на борту которого было 74 человека — 65 военнопленных украинцев, члены экипажа и сопровождающие. Обстоятельства катастрофы до сих пор официально не озвучены, но появился список находившихся в самолете. Жертв могло быть больше, но пилоты увели борт в поле, подальше от населенного пункта. Теперь их предлагают посмертно представить к госнаградам, а местные жители называют летчиков своими героями. Обо всем, что известно о катастрофе, вы можете узнать в нашем специальном сюжете, посвященном крушению Ил-76 в Белгородской области.