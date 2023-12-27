Снято во время пожара: спасатель фотографирует свою работу — посмотрите на эти огненные кадры

Впервые профессиональная цифровая камера попала ему в руки более 10 лет назад — в 2012 году, на второй день свадьбы друзей. В тот момент он сразу понял, что вновь хочет заниматься фотографией, и через неделю купил свой первый зеркальный фотоаппарат. С тех пор он начал снимать то, что ему больше всего интересно — в основном это пейзажи, в том числе во время путешествий, своих родных и близких, спортивные состязания, например, по прикладному пожарному спорту, и своих коллег-пожарных.

Из линейки фототехники он отдает предпочтение камерам и объективам Nikon и Fujifilm. Несколько раз он участвовал в конкурсах, становился лауреатом фестиваля «Созвездие мужества» от МЧС, а также городской фотопремии Владивостока.