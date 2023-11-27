freedom
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 0/10
usd 88.81
eur 96.92
СрочноСибирячка заявила о стрельбе по машине
Все новости
Все новости

Черное море накрыл «шторм века», людей в Крыму эвакуируют из-за урагана. Видео наводнений и сорванных крыш

Ветер разогнался до 40 метров в секунду

4 388

Кадр с трассы Саки — Евпатория. Море вышло из берегов из-за урагана

Поделиться

26 ноября побережье Черного моря накрыл «шторм века». Под удар попал Крым, Краснодарский край и Сочи. В Крыму эвакуируют людей, в Анапе и Краснодаре проблемы со светом.

Основной удар ожидают позже — ночью. Пока мы собрали в одном месте кадры с разгулом стихии.

Кубанцы не теряли оптимизма и записывали шуточные видео на фоне шторма.

— Днем самые высокие волны наблюдали на Утрише. Чай не особо удалось попить, а вот ощутить вкус морской воды удалось на славу, — комментирует автор видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Vika_sun_sea / Instagram.com (соцсеть запрещена в РФ)

К слову, этот мужчина был не единственным, кто решил попробовать выпить чай во время шторма. Вот еще одно видео с побережья. В соцсетях сообщают, что его сняли в Новороссийске.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
А мы напомним, что подобные эксперименты опасны для жизни. Не рискуйте собой ради просмотров в соцсетях

Видео: «Жизнь на море»

В Геленджике смыло горной рекой машину с кубанским журналистом внутри. Пострадавший — ведущий телеканала «Краснодар» Петр Егоров. Это произошло в хуторе Широкая Щель.

Когда начался дождь, мужчина решил перегнать машину, но смог проехать только две из трех рек — уровень воды поднимался слишком быстро. Машину вместе с журналистом унесло. Он пробыл в холодной воде больше получаса и в итоге смог добраться до берега.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Петр чудом выжил

Видео: телеканал «Краснодар»

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Момент, как ветер срывает крышу с многоэтажки в Краснодаре

Видео: «Типичный Краснодар»

Затем ураган ударил по побережью Крыма. В Евпатории вышло из берегов море, оно затопило дорогу и несколько домов. Людей начали эвакуировать, на нескольких дорогах перекрыли движение.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Еще немного видео из Крыма. Шторм размыл дорогу между городом Саки и Евпаторией. Трассы больше нет, есть только море, сообщают очевидцы

Видео: Krasnodarkray1 / T.me

По информации РИА Новости, скорость ветра в Крыму достигла 40 м/с. Эвакуировали уже около 150 человек, без электроэнергии остались порядка 40 тысяч крымчан.

Трасса Саки — Евпатория

Трасса Саки — Евпатория

Поделиться

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Та же трасса, но на видео

Видео: «ЧП Евпатория»

Наши коллеги продолжают следить за штормом в режиме онлайн.

По теме

ШтормУраганКрымЕвпаторияЗатопилоКраснодарСочи
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter