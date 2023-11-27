Черное море накрыл «шторм века», людей в Крыму эвакуируют из-за урагана. Видео наводнений и сорванных крыш

26 ноября побережье Черного моря накрыл «шторм века». Под удар попал Крым, Краснодарский край и Сочи. В Крыму эвакуируют людей, в Анапе и Краснодаре проблемы со светом.
Основной удар ожидают позже — ночью. Пока мы собрали в одном месте кадры с разгулом стихии.
Кубанцы не теряли оптимизма и записывали шуточные видео на фоне шторма.
— Днем самые высокие волны наблюдали на Утрише. Чай не особо удалось попить, а вот ощутить вкус морской воды удалось на славу, — комментирует автор видео.
К слову, этот мужчина был не единственным, кто решил попробовать выпить чай во время шторма. Вот еще одно видео с побережья. В соцсетях сообщают, что его сняли в Новороссийске.
В Геленджике смыло горной рекой машину с кубанским журналистом внутри. Пострадавший — ведущий телеканала «Краснодар» Петр Егоров. Это произошло в хуторе Широкая Щель.
Когда начался дождь, мужчина решил перегнать машину, но смог проехать только две из трех рек — уровень воды поднимался слишком быстро. Машину вместе с журналистом унесло. Он пробыл в холодной воде больше получаса и в итоге смог добраться до берега.
Затем ураган ударил по побережью Крыма. В Евпатории вышло из берегов море, оно затопило дорогу и несколько домов. Людей начали эвакуировать, на нескольких дорогах перекрыли движение.
По информации РИА Новости, скорость ветра в Крыму достигла 40 м/с. Эвакуировали уже около 150 человек, без электроэнергии остались порядка 40 тысяч крымчан.
Наши коллеги продолжают следить за штормом в режиме онлайн.