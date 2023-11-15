«Колесо отлетело при скорости в 70 км/ч»: каршеринговый «Фольксваген» развалился на пути из Толмачево

— Меня потащило по дороге, колесо прокатилось мимо и улетело на встречку через отбойник. Колесо не лопнуло, оно просто отвалилось при скорости в 70 км/ч. Хорошо, что на дороге никого не было, — рассказал Николай.

Мужчина обратился в поддержку компании, описал ситуацию, там попросили дождаться мастера. Николай не мог остаться, потому что через пару часов у него уже было назначено совещание, пострадавший оставил автомобиль на дороге и уехал на такси. Примерно в 8–9 утра, вспоминает Николай, ему сказали в поддержке, что теперь он должен вернуть 700 рублей за стоимость аренды и ожидания мастера.