«Колесо отлетело при скорости в 70 км/ч»: каршеринговый «Фольксваген» развалился на пути из Толмачево

В Новосибирске у каршерингового «Фольксвагена» на Станционной отвалилось колесо, а машину, по словам водителя, протащило по дороге.
Автомобиль взял в прокат житель Москвы, прилетевший в Новосибирск по работе. Как рассказал редакции НГС Николай, водитель с 20-летним стажем, примерно в 5 утра 13 ноября он вышел из аэропорта, взял в аренду автомобиль компании «Делимобиль». Во время поездки почувствовал, как машина упала на бок. Оказалось, что на улице Станционной у арендованного автомобиля отвалилось колесо.
— Меня потащило по дороге, колесо прокатилось мимо и улетело на встречку через отбойник. Колесо не лопнуло, оно просто отвалилось при скорости в 70 км/ч. Хорошо, что на дороге никого не было, — рассказал Николай.
Мужчина обратился в поддержку компании, описал ситуацию, там попросили дождаться мастера. Николай не мог остаться, потому что через пару часов у него уже было назначено совещание, пострадавший оставил автомобиль на дороге и уехал на такси. Примерно в 8–9 утра, вспоминает Николай, ему сказали в поддержке, что теперь он должен вернуть 700 рублей за стоимость аренды и ожидания мастера.
Николай сообщили редакции НГС, что написал обращение в Следственный комитет - там он отметил, что беспокоится за безопасность других граждан, копию обращения он также направил в компанию «Делимобиль». Тогда, по словам мужчины, ему перезвонили из поддержки, сообщили, что отменили платеж и также начислили бонусы.
В пресс-службе компании подтвердили НГС, что стоимость аренды вернули пользователю, и сейчас разбираются в причинах произошедшего. Отвечать на вопросы, как именно проверяют и чинят автомобили в «Делимобили» не стали.
Недавно новосибирец заявил, что сервис каршеринга «Делимобиль» выписал ему штраф за грязное пассажирское сиденье, водитель говорит, что ничего не пачкал.