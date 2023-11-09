«В автомобиле был один»: сибиряк заявил, что каршеринг оштрафовал его из-за грязного пассажирского сидения

— Мне заявили примерно следующее: «Вы должны были зафиксировать загрязнение, и точка». А я просто в темноте не увидел и не сфотографировал его, — поделился Артем. Хотя в отзыве он не предоставил подтверждения тому, что между ним и «Делимобилем» действительно была беседа.



По словам Артема, сервис обвинил его в двух небольших полосках пыли — их, по его мнению, можно было стряхнуть рукой или тряпкой, — и выставил счет на 3000 рублей.



Корреспондент НГС написала Артему сообщение во «ВКонтакте». На момент публикации он на него ничего не ответил.