«В автомобиле был один»: сибиряк заявил, что каршеринг оштрафовал его из-за грязного пассажирского сидения

Новосибирец заявил, что сервис каршеринга «Делимобиль» выписал ему штраф за испачканное пассажирское сидение. Об этом мужчина написал в отзыве на сайте «Фламп». По словам водителя, он ничего не пачкал. В «Делимобиле» объяснили, кому и почему обычно выписываются штрафы за загрязнения.
Версия водителя
Пользователь «Фламп» Артем написал отзыв на новосибирский филиал «Делимобиля». Мужчина рассказал, что арендовал у сервиса автомобиль, чтобы доехать от аэропорта до дома, однако в отзыве не назвал дату своего заказа. Со слов Артема, он сразу же осмотрел машину и не обнаружил никаких недочетов. Закончив поездку — уже ночью — на всякий случай сфотографировал ее.
— Я сделал обязательный фотоконтроль и пошел спать, — написано в отзыве.
Вскоре Артему якобы пришло уведомление о штрафе от «Делимобиля» — за испачканное пассажирское сидение. «Но я его даже не использовал. В автомобиле был один», — пишет автор отзыва. По его словам, он обращался в службу поддержки сервиса, но это не помогло решить проблему.
— Мне заявили примерно следующее: «Вы должны были зафиксировать загрязнение, и точка». А я просто в темноте не увидел и не сфотографировал его, — поделился Артем. Хотя в отзыве он не предоставил подтверждения тому, что между ним и «Делимобилем» действительно была беседа.
По словам Артема, сервис обвинил его в двух небольших полосках пыли — их, по его мнению, можно было стряхнуть рукой или тряпкой, — и выставил счет на 3000 рублей.
Корреспондент НГС написала Артему сообщение во «ВКонтакте». На момент публикации он на него ничего не ответил.
Что говорят в «Делимобиле»
В комментариях на «Фламп» «Делимобиль» оставил мужчине ответ. В нем говорится, что сервис предупреждает пользователей о следующем: фотографировать салон важно до и после аренды. А если водитель не может это сделать, то ему следует письменно предупредить каршеринг о найденном загрязнении.
— Если другой пользователь зафиксировал мусор, повреждение и так далее, то после этого начинается тщательная проверка. Мы хотели бы разобраться в вопросе, — сообщил «Делимобиль».
НГС связался с каршеринговым сервисом через его официальную группу во «ВКонтакте». Комментировать ситуацию Артема там отказались, сославшись на то, что это — разглашение персональных данных. Тем не менее в «Делимобиле» объяснили, кому и почему выписываются штрафы. На это может быть несколько причин.
— Во-первых, если пользователь первым нашел, но не зафиксировал загрязнение, и вернул машину испачканной, а следующий человек отметил его уже в начале поездки. Во-вторых, если загрязнение появилось после того, как получатель штрафа арендовал автомобиль, — объяснили в сервисе.
Там добавили, что различные штрафы регламентируются арендным договором, копия которого опубликована на сайте сервиса.
Недавно НГС рассказывал о том, как юристы «Делимобиля» обратились в суд и взыскали с жительницы Екатеринбурга максимально возможную выплату — 250 тысяч рублей. В компании это объяснили следующим образом: машину остановили сотрудники ДПС, и за рулем было третье лицо в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее о размерах штрафов, которые выписывает каршеринг, можно почитать здесь.