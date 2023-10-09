В Новосибирске снова пропал 12-летний мальчик — в этот раз он взял с собой скейтборд

В Новосибирске снова пропал 12-летний мальчик. Ребенок ушел в неизвестном направлении 8 октября. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».
Последний раз, по данным поискового отряда, Егора Игнатенко видели в Калининском районе.
Приметы мальчика: рост 145 см, нормального телосложения, русые волосы, голубые глаза. Егор был одет в темно-зеленую толстовку с апликацией на спине и черные туфли. С собой у мальчика был синий скейтборд.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700–54–52 или по номеру 112.
Информация о том, что Егор пропал в первый раз появилась 7 октября, в этот же день мальчика нашли.
Недавно в Калининском районе по пути в школу пропал 8-летний мальчик. Ребенка нашли живым.