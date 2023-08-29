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Дерево рухнуло на автомобиль вблизи улицы Титова — видео

На месте происшествия находится ДПС

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Дерево упало на улице Серафимовича, 1

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Вечером 29 августа в Новосибирске дерево рухнуло на проезжую часть и задело автомобиль. О происшествии сообщил редакции читатель НГС Андрей Чуркин. Он прислал видео с места происшествия.

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Специалисты ДПС выясняют обстоятельства происшествия

Видео: читатель НГС Андрей Чуркин

На кадрах видно, как машины объезжают автомобиль, на которое рухнуло дерево. На месте происшествия находится сотрудник ДПС. Читатель НГС уточнил, что дерево упало на улице Серафимовича, 1 в Ленинском районе. Здание находится вблизи перекрестка с улицей Титова.

— Под окнами дома на Серафимовича, 1 дерево упало на автомобиль, — сообщил читатель НГС.

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску НГС сообщили, что на место выехал экипаж ДПС. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

В середине мая НГС узнал у юриста что делать, если автомобиль повредило упавшее дерево. Подробности — в материале.

Упало деревоСерафимовичаДПС
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