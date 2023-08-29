Дерево рухнуло на автомобиль вблизи улицы Титова — видео

Вечером 29 августа в Новосибирске дерево рухнуло на проезжую часть и задело автомобиль. О происшествии сообщил редакции читатель НГС Андрей Чуркин. Он прислал видео с места происшествия.
На кадрах видно, как машины объезжают автомобиль, на которое рухнуло дерево. На месте происшествия находится сотрудник ДПС. Читатель НГС уточнил, что дерево упало на улице Серафимовича, 1 в Ленинском районе. Здание находится вблизи перекрестка с улицей Титова.
— Под окнами дома на Серафимовича, 1 дерево упало на автомобиль, — сообщил читатель НГС.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску НГС сообщили, что на место выехал экипаж ДПС. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия.
В середине мая НГС узнал у юриста что делать, если автомобиль повредило упавшее дерево. Подробности — в материале.