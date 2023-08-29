freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 5/10
usd 95.47
eur 103.24
Тема дняПрогноз на 1 сентября в Новосибирске
Все новости
Все новости

В Челябинской области упал вертолет ФСБ — все на борту погибли

В Ми-8 летели три человека

5 562

Все на борту вертолета погибли

Поделиться

Вертолет Ми-8 упал в Челябинской области рядом с поселком Прудным. По данным телеграм-канала Mash, на борту были 3 человека, экипаж машины — командир, правый летчик и бортинженер. По предварительным данным, пассажиров на борту не было, весь экипаж погиб.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Baza / t.me

Как сообщает телеграм-канал Baza, упавший вертолет принадлежал ФСБ, борт проводил тренировочный полет. Пилоты отрабатывали маневр «взлет-посадка». По данным РИА Новости от экстренных служб, предварительной причиной падения мог стать отказ техники.

Корреспонденты 74.RU ведут онлайн-трансляцию, в которой сообщают всю актуальную информацию о происшествии.

Обновлено 14:41 мск: губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал падение Ми-8:

— Вертолёт принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие. По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека.

Обновлено 14:52 мск: в МЧС по Челябинской области сообщили ТАСС, что открытое горение на месте крушения вертолета ликвидировано, обнаружены тела трех погибших.

Ми-8ВертолетКрушениеПогибшие
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ9
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter