В Челябинской области упал вертолет ФСБ — все на борту погибли

Вертолет Ми-8 упал в Челябинской области рядом с поселком Прудным. По данным телеграм-канала Mash, на борту были 3 человека, экипаж машины — командир, правый летчик и бортинженер. По предварительным данным, пассажиров на борту не было, весь экипаж погиб.
Как сообщает телеграм-канал Baza, упавший вертолет принадлежал ФСБ, борт проводил тренировочный полет. Пилоты отрабатывали маневр «взлет-посадка». По данным РИА Новости от экстренных служб, предварительной причиной падения мог стать отказ техники.
Корреспонденты 74.RU ведут онлайн-трансляцию, в которой сообщают всю актуальную информацию о происшествии.
Обновлено 14:41 мск: губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал падение Ми-8:
— Вертолёт принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие. По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека.
Обновлено 14:52 мск: в МЧС по Челябинской области сообщили ТАСС, что открытое горение на месте крушения вертолета ликвидировано, обнаружены тела трех погибших.