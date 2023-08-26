Мама 7-летнего мальчика заявила, что сына насиловали в лагере, а он не мог ей позвонить. Телефон забрали, навещать запретили. Кто ответит?

Не рано ли отправлять ребенка в семь лет в загородный лагерь? Допустимо ли отбирать телефоны и лишать детей связи с родителями? Как воспитателям и вожатым предотвратить травлю и издевательства в детском коллективе? Не вдаваясь в детали конкретной истории, журналист Е1.RU Елена Панкратьева обсудила эти моменты с психологом и юристом. Надеемся, педагогам и родителям помогут советы наших экспертов.

Можно ли в семь лет отправлять в лагерь?

Начнем с того, что новость о происшествии в детском лагере читатели сайта E1.RU активно обсуждали в комментариях, и некоторые были убеждены, что отправлять детей такого возраста в загородный лагерь слишком рано. Они даже обвиняли родителей.