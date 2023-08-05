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СрочноВ Новосибирске пропала 12-летняя девочка
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«Вышла на прогулку, но домой не вернулась»: в Новосибирске пропала 12-летняя девочка

Она ушла из дома 31 июля

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Девочка пропала в Заельцовском районе

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В Заельцовском районе Новосибирска пропала 12-летняя Виктория Козубец. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», девочка исчезла 31 июля.

— В отряд «ЛизаАлерт» поступила заявка о пропаже подростка. Пропала 31 июля этого года, вышла на прогулку, но домой не вернулась. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в Сети, — сообщила НГС руководитель пресс-службы поискового отряда Ольга Бобкова.

Приметы пропавшей девочки: рост — 155–160 сантиметров, нормального телосложения, волосы розовые крашеные, глаза серо-зеленые.

Виктория Козубец в день пропажи была одета в черную джинсовую куртку с бордовым капюшоном, темно-зеленую футболку, черные легинсы и черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении девочки, сообщите по этим номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

В конце июля стало известно, что в Искитиме Новосибирской области пропала 12-летняя девочка. Школьница не вернулась с прогулки 27 июля.

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