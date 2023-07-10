Сыну Михаила Ефремова провели трепанацию черепа

Сыну актера Михаила Ефремова Николаю провели трепанацию черепа из-за отека мозга. Как сообщает Starhit со ссылкой на источник, у него появилось уплотнение в лобной доле головного мозга.
— По нашим данным, уплотнение у Николая появилось на месте ушиба — в лобной доле головного мозга справа. Там начала скапливаться излишняя жидкость, которая нарушала поступление кислорода. В итоге медики сделали трепанацию и поставили проточно-промывную систему для очистки раны, — рассказал источник.
Кроме того, по информации Starhit, у Николая Ефремова множественные переломы, на днях ему удалили часть костей таза.
Напомним, 30 июня Николай Ефремов выпал из окна квартиры на третьем этаже, его госпитализировали в тяжелом состоянии с переломами бедра и костей таза. При этом известно, что в больницу он поступил в сознаниии и сообщил медикам, что упал случайно.
Николай Ефремов — сын актера Михаила Ефремова и его третьей жены Евгении Добровольской. Он родился в Москве 16 августа 1991 года. В 1997 году его родители развелись. У Николая есть сводные братья Степан, Ян и сестра Анастасия по материнской линии, а также братья Никита, Борис и сестры Анна-Мария, Вера и Надежда — по отцовской. Николай Ефремов снимался в сериале «Остров», фильмах «Духless» и «Индиго». В 2019 году у Николая родилась дочь Алла.
По информации MSK1.RU, после падения с третьего этажа по всему телу актера остались множественные кровоподтеки, ушибы и ссадины. У актера диагностировали пневмоторакс и установили ему дренаж. С помощью специального вакуумного устройства у Николая выкачивают воздух, чтобы избежать быстрого расправления дыхательных органов и шоковой реакции. Врачи продолжают бороться за жизнь сына Михаила Ефремова.