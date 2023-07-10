Сыну Михаила Ефремова провели трепанацию черепа

Сыну актера Михаила Ефремова Николаю провели трепанацию черепа из-за отека мозга. Как сообщает Starhit со ссылкой на источник, у него появилось уплотнение в лобной доле головного мозга.

— По нашим данным, уплотнение у Николая появилось на месте ушиба — в лобной доле головного мозга справа. Там начала скапливаться излишняя жидкость, которая нарушала поступление кислорода. В итоге медики сделали трепанацию и поставили проточно-промывную систему для очистки раны, — рассказал источник.