В Кремле отреагировали на падение беспилотника в Воронеже

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал падение беспилотника в Воронежской области. По его словам, Кремль расценивает этот инцидент как атаку Киева на гражданскую инфраструктуру России.
— Мы видели сообщения, что он был сбит и попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы, — заявил Песков. — Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома. Поэтому эта деятельность киевского режима продолжается. Мы продолжаем с ней борьбу и продолжаем СВО.
Беспилотник врезался в многоэтажный дом в Воронеже 9 июня. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, квартира дома в Воронеже, в которую попал беспилотник, была пустой. Погибших нет, троим пострадавшим оказана помощь на месте.
Момент столкновения беспилотника с многоэтажкой попал на видео. На записи видно, что БПЛА резко спикировал вниз, ударившись в стену дома, после чего произошел взрыв. По информации источников ТАСС в силовых структурах, беспилотник пытался атаковать воронежский авиазавод, но был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы.