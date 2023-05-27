«Ока» сбила подростка на улице Иванова в Советском районе

Днем 27 мая «Ока» сбила 17-летнего парня на улице Иванова в Новосибирске. Молодого человека увезли в больницу.
Авария произошла в 11 часов в Советском районе. Водитель за рулем ВАЗ-111130 ехал по Иванова в сторону Российской. Около дома на Иванова, 6 сбил пешехода, который переходил дорогу через пешеходный переход.
— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход 2006 года рождения, который с травмами был доставлен в лечебное учреждение, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.
20 мая в Первомайском районе Новосибирска вечером 6-летний ребенок попал под колеса автомобиля SsangYong Actyon.