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В Новосибирске в сугробе нашли мужчину в одной майке. Сначала он сидел на дереве

Как сообщили спасатели, мужчина был в неадекватном состоянии

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Неадекватного мужчину заметили жители и сообщили спасателям о случившемся

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Вчера, 28 марта, в частном секторе на улице Защитников Отечества в Дзержинском районе Новосибирска спасатели нашли мужчину в сугробе в одной майке. Как отмечают очевидцы, сначала неизвестный сидел на дереве.

Информация о неизвестном мужчине поступила спасателям МАСС в 19:52. Очевидцы заметили мужчину в неадекватном состоянии, который сидит на дереве.

Когда на место приехали сотрудники МАСС, то обнаружили мужчину в сугробе под деревом далеко от дороги и домов. Из одежды на мужчине была одна майка. Спасатели уложили его на лотковые носилки, укутали теплым одеялом и с помощью альпснаряжения перенесли до проезжей части.

Мужчину передали врачам скорой помощи.

Недавно в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили мужчину в овраге. Сибиряку стало плохо, когда он катался на лыжах, из-за чего мужчина пролежал в снегу несколько часов.

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