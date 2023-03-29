В Новосибирске в сугробе нашли мужчину в одной майке. Сначала он сидел на дереве

Вчера, 28 марта, в частном секторе на улице Защитников Отечества в Дзержинском районе Новосибирска спасатели нашли мужчину в сугробе в одной майке. Как отмечают очевидцы, сначала неизвестный сидел на дереве.
Информация о неизвестном мужчине поступила спасателям МАСС в 19:52. Очевидцы заметили мужчину в неадекватном состоянии, который сидит на дереве.
Когда на место приехали сотрудники МАСС, то обнаружили мужчину в сугробе под деревом далеко от дороги и домов. Из одежды на мужчине была одна майка. Спасатели уложили его на лотковые носилки, укутали теплым одеялом и с помощью альпснаряжения перенесли до проезжей части.
Мужчину передали врачам скорой помощи.
Недавно в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили мужчину в овраге. Сибиряку стало плохо, когда он катался на лыжах, из-за чего мужчина пролежал в снегу несколько часов.