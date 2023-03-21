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В Новосибирске спасатели нашли мужчину в овраге — он пролежал в снегу несколько часов

Сибиряку стало плохо, когда он катался на лыжах

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Лыжника заметили прохожие и вызвали спасателей

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В Октябрьском районе Новосибирска обнаружили мужчину в овраге. Сибиряку стало плохо, когда он катался на лыжах, из-за чего мужчина пролежал в снегу несколько часов. Об инциденте сообщили спасатели МАСС.

Как объяснили спасатели, мужчину нашли 20 марта днем. Сибиряк катался на лыжах в овраге на улице Высоцкого, от нагрузок мужчине стало плохо и он упал в снег, где пролежал несколько часов. Мужчину в снегу заметили случайные прохожие.

Спасатели обнаружили мужчину в низине, примерно в 250 метров от верха. Пострадавшего осмотрели врачи скорой помощи, а сотрудники МАСС укутали его теплым одеялом и переложили на носилки. На носилках мужчине дотащили до склона, и с помощью альпснаряжения и полиспаста затащили на склон.

Мужчину передали бригаде скорой помощи для дальнейшего осмотра и оказания помощи

Мужчину передали бригаде скорой помощи для дальнейшего осмотра и оказания помощи

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Недавно спасатели обнаружили на улице в Ленинском районе мужчину без сознания, новосибирца нашли в овраге.

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