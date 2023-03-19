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Мужчину без сознания нашли в овраге на 1-й Шоссейной — видео

На место прибыли врачи скорой помощи, полицейские и спасатели

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Инцидент произошел 18 марта

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В Ленинском районе Новосибирска обнаружили на улице мужчину без сознания. Как сообщается в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте», новосибирца нашли в овраге за домом на улице 1-й Шоссейной 18 марта.

Сообщение о происшествии поступило специалистам МАСС в 10:00. На место прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Мужчине требовалась эвакуация.

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Видео: «Спасатели МАСС (16+)» / Vk.com

— Прибыв по указанному адресу, спасатели переложили мужчину на лотковые носилки и вместе с сотрудником отдела полиции и врачами перенесли его до автомобиля скорой помощи, — указано в сообщении.

Отмечается, что завершить все работы спасателям удалось в 10:42. О том, как мужчина оказался в овраге, не сообщается.

В начале февраля в Новосибирске в доме на улице Кошурникова девушка оказалась запертой на балконе. На место происшествия вызвали спасателей МАСС.

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