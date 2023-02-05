Чуть не замерзла: 24-летняя сибирячка оказалась запертой на балконе в Новосибирске

Девушка оказалась запертой на балконе в Новосибирске в доме на улице Кошурникова в Дзержинском районе. Инцидент произошел вчера, 4 февраля, около полудня. Пришлось вызывать спасателей МАСС.
— Девушка долгое время находилась на балконе, не могла попасть в квартиру. Доступ обеспечен, девушку запустили в квартиру, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.
Медицинская помощь девушке не потребовалась.
В Новосибирске в ночь на 15 января запертыми в квартире оказались трое маленьких детей — дверь пришлось открывать спасателям.