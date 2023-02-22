Ткнула лицом в землю: сибирячка напала на семилетнего мальчика — момент попал на видео

— Всё началось из-за того, что в ходе игры мальчишки забрали у ее сына перчатки. Мы с ребенком в травмпункте. Напоследок она сказала моему сыну: «Ты пошутил, и я теперь тоже пошутила», — передают слова матери пострадавшего мальчика в группе.

