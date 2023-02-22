freedom
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 5/10
usd 74.86
eur 79.76
Тема дняГде камеры ловят непристегнутых водителей
Все новости
Все новости

Ткнула лицом в землю: сибирячка напала на семилетнего мальчика — момент попал на видео

Мать пострадавшего ребенка сообщает, что инцидент произошел из-за детской игры

1 843

Нападение произошло вчера, 21 февраля

Поделиться

В соцсетях Новосибирска появилось видео, на котором женщина нападает на ребенка. По информации из группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент был снят вечером, 21 февраля, Красносельской, 6/1. Пострадавшему ребенку 7 лет.

— Всё началось из-за того, что в ходе игры мальчишки забрали у ее сына перчатки. Мы с ребенком в травмпункте. Напоследок она сказала моему сыну: «Ты пошутил, и я теперь тоже пошутила», — передают слова матери пострадавшего мальчика в группе.

На видео женщина схватила подошедшего к ней ребенка за шею и ткнула в землю дважды. Также, как утверждает автор поста в «АСТ-54», мальчик получил подзатыльник.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области. На момент публикации информация уточнялась.

На прошлой неделе полиция нашла двух мужчин, которые по очереди избили 12-летнего мальчика с пороком сердца у школы № 212.

По теме

ВидеоНападениеПолицияРебенок
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter