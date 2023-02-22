Ткнула лицом в землю: сибирячка напала на семилетнего мальчика — момент попал на видео

В соцсетях Новосибирска появилось видео, на котором женщина нападает на ребенка. По информации из группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент был снят вечером,
— Всё началось из-за того, что в ходе игры мальчишки забрали у ее сына перчатки. Мы с ребенком в травмпункте. Напоследок она сказала моему сыну: «Ты пошутил, и я теперь тоже пошутила», — передают слова матери пострадавшего мальчика в группе.
На видео женщина схватила подошедшего к ней ребенка за шею и ткнула в землю дважды. Также, как утверждает автор поста в «АСТ-54», мальчик получил подзатыльник.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области. На момент публикации информация уточнялась.
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