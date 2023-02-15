Две фуры столкнулись около «ТЦ Мегаполис» на Ордынском шоссе — одного из водителей увезли на носилках

Днем 15 февраля на Ордынском шоссе столкнулись две фуры Scania. У одного из автомобилей сильно повреждена кабина.
Об аварии сообщают пользователи 2ГИС, а также сообщество АСТ-54 «Вконтакте». Машины столкнулись в районе остановки «ТЦ Мегаполис» в правом ряду. По информации очевидцев, одному из водителей понадобилась медицинская помощь. Судя по кадрам с места ДТП, он в сознании. На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД.
НГС направил запрос в областную Госавтоинспекцию.
В Новосибирске родственники погибшего 39-летнего водителя Александра Козлова ищут свидетелей ДТП с фурой, которое произошло 7 февраля на трассе.