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Две фуры столкнулись около «ТЦ Мегаполис» на Ордынском шоссе — одного из водителей увезли на носилках

На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД

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На месте работают врачи, спасатели и сотрудники ДПС

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Днем 15 февраля на Ордынском шоссе столкнулись две фуры Scania. У одного из автомобилей сильно повреждена кабина.

Об аварии сообщают пользователи 2ГИС, а также сообщество АСТ-54 «Вконтакте». Машины столкнулись в районе остановки «ТЦ Мегаполис» в правом ряду. По информации очевидцев, одному из водителей понадобилась медицинская помощь. Судя по кадрам с места ДТП, он в сознании. На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

НГС направил запрос в областную Госавтоинспекцию.

В Новосибирске родственники погибшего 39-летнего водителя Александра Козлова ищут свидетелей ДТП с фурой, которое произошло 7 февраля на трассе.

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ГИБДД Новосибирской областиДТПScania
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