«Куда бежать — не знаю. Ливень, ветрище, ночь». Турция пережила одно из самых страшных землетрясений в новейшей истории

Обрушились десятки домов в нескольких турецких и сирийских городах. Жертвами уже официально объявлены 170 человек — с поправкой «как минимум». Это значит, что под завалами сотен разрушенных зданий остаются сотни и тысячи людей. Кого не успеют достать, пополнят этот скорбный список.

За последнее время в Турцию перебралось множество россиян — именно покупатели из РФ стали в минувшем году самыми результативными покупателями жилья там среди иностранцев. Теперь они вместе со всем турецким народом пережили страшный катаклизм и уже делятся в соцсетях своими ощущениями.