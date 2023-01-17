Семья бизнесмена из Ростова и московский тревел-блогер погибли при авиакатастрофе в Непале. Вот их истории

— Мы находились в старом аэропорту, на нашей стоянке авиаклуба «Непал», и собирали новое крыло для мотодельтаплана, — рассказал очевидец крушения Александр Ковалев в интервью RT. — Слышим заходящий борт в районе четвертого разворота. И смотрим, что он очень низко заходит. Мы с другом, вторым пилотом из России, говорим: « Что-то не то». И в этот момент видим, что его начинает просаживать. На метров 20 его просадило, потом — левый крен. И он исчезает за горизонтом. Взрыв, пожар. Типичная потеря скорости и штопор, вот что произошло.