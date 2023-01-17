Семья бизнесмена из Ростова и московский тревел-блогер погибли при авиакатастрофе в Непале. Вот их истории

Среди жертв авиакатастрофы в Непале оказались трое ростовчан и москвичка. Что известно о погибших и случившемся — смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Трагедия в международном аэропорту Покхара в Непале произошла 15 января. Рейс авиакомпании Yeti Airlines должен был вылететь из Покхары в Катманду, но потерпел крушение при взлете. На борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. По данным источников ТАСС в аэропорту, врачи боролись за жизнь двух пассажиров — жителей Непала. Позже местные СМИ сообщили, что все 72 человека погибли.
— Мы находились в старом аэропорту, на нашей стоянке авиаклуба «Непал», и собирали новое крыло для мотодельтаплана, — рассказал очевидец крушения Александр Ковалев в интервью RT. — Слышим заходящий борт в районе четвертого разворота. И смотрим, что он очень низко заходит. Мы с другом, вторым пилотом из России, говорим: «
Причиной авиакатастрофы в Непале могла стать техническая неисправность самолета. Но официально о причинах крушения пока что неизвестно.
При падении погибли ростовчанка Виктория Алтунина, ее муж Виктор Лыгин и его брат Юрий. Катманду должен был стать очередным местом для многочисленных путешествий семьи, о которых Виктория рассказывала в своих соцсетях.
34-летняя Виктория перед самым вылетом оставила комментарий в телеграм-канале о жизни в Непале: «Как раз сейчас полетим в Покхару». Позже подписчики канала, шокированные новостью о крушении самолета, обращались к женщине с просьбой дать о себе знать. Ее
Также на борту самолета находилась москвичка Елена Бандуро —
Следственный комитет России сегодня возбудил уголовное дело об авиакатастрофе в Непале. Крушение будет расследоваться как нарушение правил безопасности движения воздушных судов.