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Самолет Новосибирск — Саратов внепланово приземлился в Самаре — пассажиры продолжают ждать вылета

Рейс должен был прибыть в Саратов в 14:50 по местному времени

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Самолет до сих пор находится в Самаре

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29 декабря рейс авиакомпании S7–5077 Новосибирск — Саратов совершил посадку в аэропорту Самары. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе саратовского международного аэропорта Гагарин.

— Рейс авиакомпании S7–5077 совершил посадку в аэропорту Самары. Сейчас авиалайнер находится в самарском аэропорту. Актуальная информация об отправлении и прибытии рейса размещается на онлайн-табло, — пояснили в пресс-службе.

Отметим, что рейс должен был прибыть в Саратов в 14:50 по местному времени. Судя по онлайн-табло, время вылета пока не назначено.

Ранее самолет, летевший из Иркутска в Москву, экстренно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево. По данным СМИ, на борт поступило сообщение об угрозе взрыва.

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