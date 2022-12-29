Самолет Новосибирск — Саратов внепланово приземлился в Самаре — пассажиры продолжают ждать вылета

29 декабря рейс авиакомпании S7–5077 Новосибирск — Саратов совершил посадку в аэропорту Самары. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе саратовского международного аэропорта Гагарин.
— Рейс авиакомпании S7–5077 совершил посадку в аэропорту Самары. Сейчас авиалайнер находится в самарском аэропорту. Актуальная информация об отправлении и прибытии рейса размещается на онлайн-табло, — пояснили в пресс-службе.
Отметим, что рейс должен был прибыть в Саратов в 14:50 по местному времени. Судя по онлайн-табло, время вылета пока не назначено.
Ранее самолет, летевший из Иркутска в Москву, экстренно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево. По данным СМИ, на борт поступило сообщение об угрозе взрыва.