Самолет экстренно приземлился в Толмачево — он получил сообщение с угрозой

Самолет, летевший из Иркутска в Москву, экстренно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево. По данным информационного агентства РИА Новости, это произошло из-за угрозы взрыва.
— После полученного сообщения об угрозе взрыва самолет приземлился в Новосибирске, — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
НГС обратился в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, чтобы подтвердить информацию об инциденте и узнать подробности.
В середине декабря НГС писал, что в Толмачево загорелся самолет