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Самолет экстренно приземлился в Толмачево — он получил сообщение с угрозой

Рейс летел из Иркутска в Москву

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Неизвестно, самолет какой авиакомпании получил сообщение

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Самолет, летевший из Иркутска в Москву, экстренно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево. По данным информационного агентства РИА Новости, это произошло из-за угрозы взрыва.

— После полученного сообщения об угрозе взрыва самолет приземлился в Новосибирске, — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

НГС обратился в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, чтобы подтвердить информацию об инциденте и узнать подробности.

В середине декабря НГС писал, что в Толмачево загорелся самолет Ан-12. Момент тушения попал на видео. Вскоре стали известны подробности инцидента.

Обновлено. В Восточном межрегиональном СУТ СК России подтвердили факт ложной угрозы о взрыве.

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