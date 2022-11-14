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Россияне пострадали при теракте в Стамбуле

Генконсульство РФ рассказало об их состоянии

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По последним данным, в теракте погибли шесть человек, еще 81 получил ранения

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В Российском Генконсульстве рассказали, что при теракте в Стамбуле пострадали трое россиян.

— Трое российских граждан пострадали в результате взрыва в Стамбуле. В настоящее время угроза их жизни отсутствует, — говорится в сообщении Генконсульства РФ.

Взрыв на главной туристической улице Стамбула Истикляль прогремел 13 ноября. Турецкие власти квалифицировали это как теракт.

На данный момент полиция задержала женщину, подозреваемую в организации взрыва, — она оставила на улице сумку с взрывным устройством. Турецкие издания сообщают, что подозреваемая — гражданка Сирии и что она призналась в связях с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической.

По последним данным, в теракте погибли шесть человек, еще 81 получил ранения.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции в связи с терактом в Стамбуле и подтвердил готовность к совместной борьбе с проявлениями терроризма.

СтамбулТурцияВзрывТуризмГенконсульствоИстикляль
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