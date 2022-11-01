Пациент психоневрологического интерната погиб под бетонной плитой — под суд пойдет директор учреждения

В Новосибирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора Завьяловского психоневрологического интерната, где весной этого года погиб человек. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, инцидент произошел в конце мая 2022 года.



По версии следствия, глава психоневрологического интерната дал указание подчиненным сотрудникам провести демонтаж бетонного забора учреждения. В региональной прокуратуре уточнили, что фигурант дела не обеспечил безопасные условия охраны труда и не ограничил доступ посторонних на место работ.

