Пациент психоневрологического интерната погиб под бетонной плитой — под суд пойдет директор учреждения
Инцидент произошел в мае 2022 года
В Новосибирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора Завьяловского психоневрологического интерната, где весной этого года погиб человек. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, инцидент произошел в конце мая 2022 года.
По версии следствия, глава психоневрологического интерната дал указание подчиненным сотрудникам провести демонтаж бетонного забора учреждения. В региональной прокуратуре уточнили, что фигурант дела не обеспечил безопасные условия охраны труда и не ограничил доступ посторонних на место работ.
— В результате этого пациент медицинского учреждения беспрепятственно подошел к месту проведения работ, где на него упала бетонная плита, что повлекло его смерть, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Уголовное дело возбуждено по
Как сообщается на сайте психоневрологического интерната, директором учреждения является Константин Смирнов. По данным «Контур.Фокуса», он является руководителем интерната с апреля 2018 года.
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