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Пациент психоневрологического интерната погиб под бетонной плитой — под суд пойдет директор учреждения

Инцидент произошел в мае 2022 года

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Уголовное дело направили в Искитимский районный суд Новосибирской области

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В Новосибирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора Завьяловского психоневрологического интерната, где весной этого года погиб человек. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, инцидент произошел в конце мая 2022 года.

По версии следствия, глава психоневрологического интерната дал указание подчиненным сотрудникам провести демонтаж бетонного забора учреждения. В региональной прокуратуре уточнили, что фигурант дела не обеспечил безопасные условия охраны труда и не ограничил доступ посторонних на место работ.

— В результате этого пациент медицинского учреждения беспрепятственно подошел к месту проведения работ, где на него упала бетонная плита, что повлекло его смерть, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Материалы дела направлены в Искитимский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.

Как сообщается на сайте психоневрологического интерната, директором учреждения является Константин Смирнов. По данным «Контур.Фокуса», он является руководителем интерната с апреля 2018 года.

В конце октября в Новосибирске на стройке ЛДС погиб 43-летний рабочий. Тело обнаружили в вентиляционной шахте.

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