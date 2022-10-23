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Тема дняСорвало крышу общежития
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Сорвало крышу общежития

Из-за обломков крыши общежития и порванных электропроводов собралась пробка на проезде Энергетиков

Скорость потока очень маленькая

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Происшествие вызвало затруднение на дороге

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Пробка собралась на выезде с Димитровского моста в сторону площади Энергетиков из-за обломков крыши с общежития и порванных электропроводов.

Сегодня, 23 октября, около 08:00 со здания на Станционной, 8 ветром сорвало крышу. Обломки разлетелись в разные стороны и повредили системы горячего водоснабжения и электропровода.

Небольшие обломки рассыпались и по дороге. Сейчас на месте работают спасатели и аварийные службы, поэтому часть дороги занята, в том числе и под спецмашины.

Лучше выбрать другой путь на левый берег

Лучше выбрать другой путь на левый берег

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— Сегодня шквалистый ветер сорвал крышу с дома по адресу ул. Станционная, 8. Пострадавших нет. На месте работают городские коммунальные службы. Созданы бригады для устранения последствий стихии. По необходимости жильцы из пострадавших квартир будут расселены в муниципальный маневренный жилой фонд, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Пострадавших среди людей нет.

Мы собираем всё, что известно об этом происшествии, в онлайн-трансляции.

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