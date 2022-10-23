Из-за обломков крыши общежития и порванных электропроводов собралась пробка на проезде Энергетиков
Скорость потока очень маленькая
Пробка собралась на выезде с Димитровского моста в сторону площади Энергетиков из-за обломков крыши с общежития и порванных электропроводов.
Сегодня, 23 октября, около 08:00 со здания на Станционной, 8 ветром сорвало крышу. Обломки разлетелись в разные стороны и повредили системы горячего водоснабжения и электропровода.
Небольшие обломки рассыпались и по дороге. Сейчас на месте работают спасатели и аварийные службы, поэтому часть дороги занята, в том числе и под спецмашины.
— Сегодня шквалистый ветер сорвал крышу с дома по адресу ул. Станционная, 8. Пострадавших нет. На месте работают городские коммунальные службы. Созданы бригады для устранения последствий стихии. По необходимости жильцы из пострадавших квартир будут расселены в муниципальный маневренный жилой фонд, — сообщили в мэрии Новосибирска.
Пострадавших среди людей нет.
Мы собираем всё, что известно об этом происшествии, в онлайн-трансляции.