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В России вблизи границы с Украиной загорелся склад боеприпасов. Жителей эвакуируют

О ЧП сообщил губернатор Белгородской области

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На месте ЧП работают оперативные службы

На месте ЧП работают оперативные службы

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В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ЧП случилось сегодня, 18 августа, в районе села Тимоново. Точные причины пожара пока неизвестны.

— По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

В начале августа серия взрывов прогремела в Крыму. Как стало известно позднее, ЧП произошло на военном аэродроме; в Минобороны заявили, что взрывы произошли в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов. Всё, что известно об этом инциденте, мы собрали в одном видео.

Вскоре на полуострове произошла новая серия взрывов, на этот раз — на подстанции. В тот же день очевидцы рассказали о взрывах на авиабазе возле поселка Гвардейское.

Прочитайте также о поезде, остановленном из-за диверсии в Крыму.

БоеприпасГубернаторПожарСклад боеприпасовЭвакуацияБелгородская область
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