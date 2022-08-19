В России вблизи границы с Украиной загорелся склад боеприпасов. Жителей эвакуируют

В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



ЧП случилось сегодня, 18 августа, в районе села Тимоново. Точные причины пожара пока неизвестны.

— По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

