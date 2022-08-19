В России вблизи границы с Украиной загорелся склад боеприпасов. Жителей эвакуируют
О ЧП сообщил губернатор Белгородской области
В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
ЧП случилось сегодня, 18 августа, в районе села Тимоново. Точные причины пожара пока неизвестны.
— По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
В начале августа серия взрывов прогремела в Крыму. Как стало известно позднее, ЧП произошло на военном аэродроме; в Минобороны заявили, что взрывы произошли в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов. Всё, что известно об этом инциденте, мы собрали в одном видео.
Вскоре на полуострове произошла новая серия взрывов, на этот раз — на подстанции. В тот же день очевидцы рассказали о взрывах на авиабазе возле поселка Гвардейское.
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