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«Перебегал дорогу»: 10-летнего мальчика сбили ночью в Новосибирске

Ребенка доставили в больницу

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Всё произошло вне пешеходного перехода

Всё произошло вне пешеходного перехода

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Перебегавшего дорогу 10-летнего мальчика сбили в Новосибирске. ДТП произошло около 22:00 вчера, 30 июля, в Октябрьском районе.

— 39-летняя женщина на «Ниссан-Санни» двигалась по улице Грибоедова со стороны улицы Ленинградской в сторону Московской. У дома 165, корпус 1 по улице Московская наехала на пешехода, который перебегал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне пешеходного перехода, — объяснили корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска.

10-летний мальчик с различными травмами был доставлен в больницу.

В Новосибирске ранее 57-летний водитель Suzuki Grand Vitara наехал на 6-летнего ребенка. Он также перебегал дорогу.

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