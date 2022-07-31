«Перебегал дорогу»: 10-летнего мальчика сбили ночью в Новосибирске
Ребенка доставили в больницу
Перебегавшего дорогу 10-летнего мальчика сбили в Новосибирске. ДТП произошло около 22:00 вчера, 30 июля, в Октябрьском районе.
— 39-летняя женщина на «Ниссан-Санни» двигалась по улице Грибоедова со стороны улицы Ленинградской в сторону Московской. У дома 165, корпус 1 по улице Московская наехала на пешехода, который перебегал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне пешеходного перехода, — объяснили корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска.
10-летний мальчик с различными травмами был доставлен в больницу.
В Новосибирске ранее 57-летний водитель Suzuki Grand Vitara наехал на 6-летнего ребенка. Он также перебегал дорогу.