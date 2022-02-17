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Тема дняДвое взрослых и ребенок погибли в ДТП
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Фура и две легковушки перекрыли движение на Бердском шоссе — собралась пробка

В ГИБДД пока нет информации о ДТП

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Машины объезжают по обочине

Машины объезжают по обочине

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Поздно вечером в четверг, 17 февраля, в Новосибирске на Бердском шоссе произошла авария, которая затруднила движение.

— Там сначала одна машина, которая в фуру врезалась, перегородила дорогу, а через несколько метров еще одна разбитая машина перекрывает движение. Автомобили пытаются проехать по обочине, их заносит, — сообщила в редакцию НГС очевидица.

Протяженность пробки уже больше километра

Протяженность пробки уже больше километра

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В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали ситуацию:

— На данный момент информация в дежурную часть ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии в районе улица Бердского шоссе не поступала, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что сегодня днем в Татарском районе произошла авария, в которой погибли двое взрослых и ребенок.

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