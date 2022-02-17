Фура и две легковушки перекрыли движение на Бердском шоссе — собралась пробка

Поздно вечером в четверг, 17 февраля, в Новосибирске на Бердском шоссе произошла авария, которая затруднила движение.
— Там сначала одна машина, которая в фуру врезалась, перегородила дорогу, а через несколько метров еще одна разбитая машина перекрывает движение. Автомобили пытаются проехать по обочине, их заносит, — сообщила в редакцию НГС очевидица.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали ситуацию:
— На данный момент информация в дежурную часть ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии в районе улица Бердского шоссе не поступала, — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что сегодня днем в Татарском районе произошла авария, в которой погибли двое взрослых и ребенок.