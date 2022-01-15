КАМАЗ врезался в «Хонду» на Станиславского — пострадали двое взрослых и 4-летняя девочка

Вечером в субботу, 15 января, в Ленинском районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадали три человека, в том числе маленькая девочка.
— Водитель 1980 года рождения на автомобиле КАМАЗ двигался по улице Станиславского со стороны улицы Плахотного в сторону улицы Котовского. У дома 7 по улице Станиславского произошло столкновение с автомобилем «Хонда-Фит», под управлением водителя 2001 года рождения, который двигался по улице Пархоменко со стороны улицы Ватутина в сторону улицы Котовского, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В результате пострадали две девушки 1990 и 1991 годов рождения, предварительно у них диагностировано сотрясение мозга. Кроме того, травму получила девочка 2017 года рождения, с предварительным диагнозом «перелом левой ключицы» она доставлена в больницу. На месте работает экипаж ДПС, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сегодня утром на Бердском шоссе водитель врезался в сугроб. В результате машина перевернулась, мужчина погиб на месте.