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Тема дняТрагедия в Шерегеше: погибла сибирячка

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В Новосибирске при странных обстоятельствах умер 17-летний студент

Родные узнали о его смерти спустя несколько дней

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Причины и обстоятельства смерти молодого человека пока не ясны

Причины и обстоятельства смерти молодого человека пока не ясны

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Пропавший несколько дней назад студент Новосибирского авиационного колледжа Илья Слободчиков погиб. В последнее время молодой человек общался с родителями только в мессенджерах, а с 9 апреля перестал появляться в соцсетях.

В пресс-службе полиции и в Следственном комитете обстоятельства трагедии не комментируют. Отец студента подтвердил НГС, что Ильи больше нет, но пояснил, что сам «ничего толком не знает» о произошедшем.

В последний раз родители общались с сыном еще 5 апреля — переписывались в мессенджерах:

— Илья был прекрасным сыном, который любил жизнь, имел далекие планы... Пока ничего не готов сказать. Мой сын был простым, нормальным парнем.

Редакция НГС приносит соболезнования семье погибшего студента.

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