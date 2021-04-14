В Новосибирске при странных обстоятельствах умер 17-летний студент

Пропавший несколько дней назад студент Новосибирского авиационного колледжа Илья Слободчиков погиб. В последнее время молодой человек общался с родителями только в мессенджерах,
В пресс-службе полиции и в Следственном комитете обстоятельства трагедии не комментируют. Отец студента подтвердил НГС, что Ильи больше нет, но пояснил, что сам «ничего толком не знает» о произошедшем.
В последний раз родители общались с сыном еще
— Илья был прекрасным сыном, который любил жизнь, имел далекие планы... Пока ничего не готов сказать. Мой сын был простым, нормальным парнем.
Редакция НГС приносит соболезнования семье погибшего студента.