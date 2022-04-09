Пора за бутылкой! 10 полезных вещей для сада, которые дали нам «Очумелые ручки»

Дача — это не просто место, где мы проводим часть весны, всё лето и немного осенних дней. Это еще бесконечный склад барахла, которое не поместилось на балконе, а выбросить жалко. Вот и правильно! Вот и не выбрасывайте! Ведь даже тем вещам, которые вы уже десять лет собираетесь отправить на свалку, может найтись не самое прямое, но самое полезное применение. За источником вдохновения мы обратились к наследию российского изобретателя Андрея Бахметьева, который на пару с Тимуром Кизяковым вел рубрику «Очумелые ручки» в передаче «Пока все дома» аж целых 18 лет — с 1992 по 2010 год . Поверьте, за это время у него накопилось достаточно практичных советов, которые пригодятся вам и сегодня. А если и не пригодятся, то вы всегда можете придумать что-то свое.