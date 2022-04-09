Пора за бутылкой! 10 полезных вещей для сада, которые дали нам «Очумелые ручки»

Дача — это не просто место, где мы проводим часть весны, всё лето и немного осенних дней. Это еще бесконечный склад барахла, которое не поместилось на балконе, а выбросить жалко. Вот и правильно! Вот и не выбрасывайте! Ведь даже тем вещам, которые вы уже десять лет собираетесь отправить на свалку, может найтись не самое прямое, но самое полезное применение. За источником вдохновения мы обратились к наследию российского изобретателя Андрея Бахметьева, который на пару с Тимуром Кизяковым вел рубрику «Очумелые ручки» в передаче «Пока все дома» аж целых 18 лет —
Поливалка для растений
Если в пылу садово-огородных работ вы можете забыть полить цветы, которые стоят на подоконнике, идите за бутылкой. Пластиковой. И за шилом. Делайте одно отверстие у самого дна и второе — в полутора сантиметрах над ним. Набирайте воду в бутылку (да не забудьте на этом этапе заткнуть дырки хотя бы пальцем) и следуйте инструкциям от народных очумельцев.
Воронка, ваза и очки
Надеемся, что у вас скопилось много пластиковых бутылок, потому что теперь они нам снова понадобятся. И на этот раз будем изобретать целый арсенал садовода. Сначала возьмемся за воронку. Для этого достаточно просто обрезать верхнюю часть бутылки. А если прокачать ее лоскутом капроновых колготок, вставив его между крышкой и горлышком, получится полноценный фильтр. Из полоски прозрачного пластика можно сделать очки, которые будут защищать от грязи и пыли. А когда у вас появятся цветы и вы задумаетесь о том, куда их поставить, на выручку снова придет пластиковая бутылка.
Фильтры для воды (две штуки)
Из той же воронки, которая у нас только что получилась, можно сделать фильтр, всего лишь срезав верхнюю часть крышки от бутылки. У вас получится кольцо с резьбой. Теперь найдите ненужные старые колготки и отрежьте от них небольшую часть, которую можно надеть на горлышко бутылки. Накручивайте на всю эту нехитрую конструкцию обрезанную крышку, и вот у вас в руках уже не просто какой-то хлам, а полноценный фильтр для воды (и других жидкостей), которым можно сразу и пользоваться.
Если вам нужен фильтр побольше, идите за простыней (или любой другой чистой тканью) и табурет (или стул). Ну и сосуд, в который вы планируете собирать очищенную жидкость.
Термос
Чтобы сделать термос своими руками, вам нужно будет найти немного больше материалов. Во-первых, это уже три пластиковые бутылки, фольга и утеплитель (например, поролон или пенопласт). Единственный минус такого термоса — в него вряд ли нальешь крутой кипяток. Но напитки примерно в 60 градусов (тепла, а не крепости) он вполне выдержит.
Откручивалка крышек
Если у вас на даче завалялись крепко закрученные банки с соленьями или вареньем и вы ума не приложите, как их можно открыть, посмотрите вокруг. Наверняка где-то найдутся плинтус (желательно, чтобы он был крепким) и болт. С этими устройствами вы сделаете откручивалку, которой будут по силам любые баночные операции.
Пинцет для сбора вредителей
Для тех, кто брезгует собирать жуков, червяков и прочую тлю своими руками, «очумелые» исследователи предлагают обойтись двумя палочками. Если вы любите японскую кухню, они у вас наверняка есть. Из них легко сделать устройство на манер пинцета, и вы избавитесь от вредителей, даже к ним не прикасаясь.
Автопоилка для полива растений
СЮЖЕТ
С поилки мы начали, поилкой и закончим. Только на этот раз — от программы «ТехноДром имени Кулибина» образца 1992 года. В этом случае вам снова пригодится бутылка. Стеклянная. И это изобретение пригодится вам, когда дачный сезон уже закончится, а страсть к выращиванию растений и вечнозеленому огороду (уже в квартире) никуда не улетучится.