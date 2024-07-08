Теперь и аскорбинка по рецепту? В России хотят запретить некоторые витамины — решение примут депутаты

Сейчас биологически активные добавки можно легко купить не только в аптеке, но и на маркетплейсах Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В России планируют изменить правила продажи биологически активных добавок и витаминов. Соответствующий законопроект уже поступил в Госдуму, профильный комитет его изучил и рекомендовал депутатам принять в первом чтении. Документ предлагает устанавливать дополнительные критерии качества самих добавок и сырья для них, разрешить выписывать такие препараты и регистрировать отечественные добавки по особому алгоритму. Разбираемся, что это изменит на практике.



Витамины, БАДы и лекарства — в чем разница?

Сначала определимся, что именно мы считаем БАДами. В быту это слово используют применительно только к каким-то пищевым добавкам или растительным препаратам, но формально многие витамины и витаминные комплексы — это тоже БАДы, то есть если новый закон примут, на них он тоже распространится.



Биологически активные добавки — это сочетания натуральных или идентичных натуральным веществ, предназначенных для обогащения рациона отдельными пищевыми или биологически активными веществами и их комплексами.



Витамины могут быть как БАДом, так и лекарственным средством — определить точно, что именно перед вами, можно, зная условия регистрации конкретного препарата.



— В состав БАДов могут входить витамины, минералы, аминокислоты, растительные экстракты и другие вещества, — говорит главный врач медцентра «Инвитро-Урал» Надежда Подкорытова. — БАДы не являются лекарственными средствами и не назначаются с целью лечения или профилактики заболеваний. Они не проходят строгие клинические испытания, как лекарства, и не обязаны доказывать свою эффективность перед выпуском на рынок.

Одно и то же действующее вещество может быть и в лекарстве, и в БАДах. Различий между этими препаратами много, но очень упрощенно разделение можно провести по доказанной эффективности конкретного препарата.



— Мне очень нравится формулировка, которая звучала на одной из недавних медицинских конференций: когда вы регистрируете БАД, вам нужно доказать, что он безопасен, а когда регистрируете лекарственный препарат — что он безопасен и при этом работает, — говорит врач-терапевт, аллерголог-иммунолог Иван Скороходов.



Зачем понадобился закон

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он разработан для «расширения применения биологически активных добавок для охраны здоровья граждан и профилактики развития заболеваний (состояний) или их осложнений». То есть в планах не ограничить продажу витаминов и БАДов, а, скорее, сделать их применение более массовым.



При этом на массовость применения БАДов жаловаться и так не приходится. По данным DSM Group, только в мае 2024 года было продано 30,3 млн упаковок биологически активных добавок. Эти данные включают в себя только продажи в аптеках (в том числе онлайн) — в них не учитываются продажи препаратов на маркетплейсах, в магазинах спортивного питания или любых других торговых точках. То есть фактических продаж может быть значительно больше.

Каждый месяц в России покупают десятки миллионов упаковок биологически активных добавок Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Пациенты зачастую, когда покупают модные БАДы, не следя за дозировками: люди не понимают, сколько им нужно в сутки получать.



Есть, впрочем, другая проблема — существенная часть этих продаж приходится на покупку витаминов и добавок по собственной инициативе или по рекомендациям кого угодно, только не лечащего врача.



— Есть такие «специалисты», их называют инста-врачами. Блогеры, одним словом, которые советуют что-то всем подряд, массово, еще и ссылку прикрепят, и промокод дадут, — говорит Иван Скороходов. — Так как это всё в открытом доступе, люди часто покупают просто модные или разрекламированные БАДы. Мне как аллергологу частенько приходится расхлебывать последствия. Пациенты зачастую никак не следят за дозировками витаминов, не знают, сколько им нужно в сутки. Поэтому у них проявляются и ложные аллергические реакции, и другие последствия, вплоть до токсических отравлений. Кроме того, часто в БАДах, особенно если мы говорим об индийских или тайских препаратах, присутствуют непонятные экстракты трав, которые создают достаточно мощный аллергофон.



Что изменится

Закон предлагает разрешить врачам назначать категориям граждан биологически активные добавки. Точнее, регламентировать этот момент — кому назначать, сколько, при каких заболеваниях или для их профилактики. Авторы законопроекта предлагают Минздраву разработать соответствующие методические рекомендации, которым врачи будут следовать.



Сейчас назначение биологически активных добавок остается на совести врача. Им это делать не запрещено, главное — не заменять лекарства.



— Врачи могут рекомендовать биологически активные добавки, например, для компенсации нехватки витаминов, минералов или для улучшения общего состояния здоровья при некоторых заболеваниях или состояниях, — говорит Надежда Подкорытова. — Но всегда рекомендация БАДов рассматривается как вспомогательное средство, а не как основное лечение. И врач следит, чтобы не было противоречий между добавками и основным лечением.



Условно, пациенту с ОРВИ доктор может рекомендовать попить витамины, но только вместе с лекарствами, а не вместо них.



— Если дело доходит до каких-то юридических разбирательств и выясняется, что врач назначает БАД, то есть препарат с недоказанной эффективностью, безусловно, это будет не в пользу врача. Я лично их не назначаю и считаю, что это неправильно. Я не вижу какого-то суперэффекта от них, всё-таки мы должны использовать препараты с доказанной эффективностью. Клинические испытания, в ходе которых и доказывается эффективность препарата, — это очень дорогая, затратная, длительная процедура. Для регистрации витаминов она необязательна, поэтому почти никогда не проводится.



Порядок регистрации БАДов тоже хотят поменять. Для отечественных препаратов его предлагают упростить — по аналогии с упрощенным порядком регистрации лекарственных препаратов, который был принят в России в начале пандемии коронавируса.

Основную долю рынка биологически активных добавок в России уже сейчас занимают отечественные препараты, а интерес к импортным — снижается Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Кроме того, предлагают запретить использовать при производстве БАДов продовольственного сырья, изготовленного с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных), отдельных видов лекарств, пестицидов, агрохимикатов. Грубо говоря, нельзя будет делать рыбий жир из рыб, которых кормили чем-то вредным для человека.

