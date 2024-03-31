«Льют в уши, как это полезно и вкусно»: есть ли польза от кислородных коктейлей, которые предлагают в детских садах

Пену из пузырьков часто предлагают в садиках и детских поликлиниках, но не все родители одобряют такие коктейли Источник: Илья Бархатов / 74.RU











К нашим коллегам из 74.RU обратилась мама детсадовца из Челябинска. Она рассказала, что в детских садах активизируются продавцы кислородных коктейлей. Малышам предлагают пропить курс воздушного напитка, естественно, за счет родителей. Суммы небольшие, но некоторые семьи такое предложение возмущает, главным образом из-за того, что они не уверены в пользе сладких пузырьков.

— В очередной раз в детском саду предложили услугу «кислородный коктейль». Мало того, что это добровольно-принудительная услуга, самое обидное: продают воздух с сахаром с посылом о пользе для здоровья, а по факту же нет, — уверена Ирина. — Если откажешься, то твоему ребенку педагоги льют в уши, какие родители жадные, как это полезно и вкусно, ммм...



О пользе кислородных коктейлей для детей задумываются многие родители, поэтому наши коллеги решили спросить об этом у врачей.



Принцип действия коктейля

Главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава Челябинской области, заведующая консультативной поликлиникой ЧОДКБ Елена Куковская отмечает, что кислородный коктейль был разработан еще в 60-х годах прошлого века как способ восполнить дефицит кислорода у пациентов.



— Разработка кислородного коктейля связана с исследованиями советского патофизиолога Николая Сиротинина, который занимался изучением дыхательной функции желудка. Ученому удалось выяснить, что этот орган так же может усваивать кислород. На основе полученных данных был предложен способ энтеральной оксигенотерапии, то есть употребления кислородной пены перорально (через рот). Позднее состав пены был доработан, и появился знакомый нам кислородный коктейль, — говорит специалист.



Суть оксигенотерапии в случае с коктейлями заключается в том, что кислород из пузырьков всасывается через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).



— После этого кислород попадает в кровеносную систему и поглощается тканями. В результате этого химический элемент трансформируется в энергию, которая запускает ряд биологических процессов, в том числе улучшаются обменные процессы в организме, кровообращение, укрепляется иммунная система, восстанавливается нервная система, — перечисляет Елена Куковская.



Впрочем, мнения врачей о том, может ли кислород всасываться через желудок или кишечник, расходятся.

— Из желудка кислород не всасывается, эффект весьма условный, — считает главный внештатный детский специалист-гастроэнтеролог, заведующий детским гастроэнтерологическим отделением ЧОДКБ Дмитрий Сорокин. — Единственное, коктейли применяют с разными травами и эффект в основном от них, а не от кислорода. Наиболее часто в состав включается солодка, она хороша тем, что оказывает отхаркивающее, иммуномоделирующее действие и мягкий эффект на желудочно-кишечный тракт.

А что в составе?

Коктейль состоит из пузырьков с кислородом, но не только.



— Содержание кислорода в пенке составляет более 80–90%, она создается с помощью баллонов с медицинским кислородом или концентратов, которые вырабатывают воздушную смесь. Вкусовой наполнитель — это жидкая составляющая, которая представлена соком (яблочным, вишневым, виноградным), водой, молоком, морсом или сиропом. Если кислородный коктейль применяется для оксигенотерапии, то в его основе могут использоваться настои целебных трав и растений, например, нередко напиток смешивается на основе боярышника, пустырника, шиповника или бессмертника, — перечисляет Елена Куковская. — Также используют пищевой пенообразователь. Раньше пенка создавалась за счет сырого яичного белка, из-за чего напиток не был на 100% безопасным, сегодня применяются специальные пенообразующие белковые ингредиенты, полностью безопасные для здоровья.



Но всё же родителям малышей, страдающих аллергией, врачи советуют быть с коктейлями осторожнее.



— Если ребенок имеет аллергическую настроенность, подтвержденную аллергию, нужно аккуратней быть, потому что состав коктейлей не всегда известен родителям. Лучше уточнить, какие именно компоненты входят, и принять решение, — советует главный внештатный специалист-диетолог регионального минздрава Елена Афонина. — Одно дело, когда это обычный яблочный сок, насыщенный кислородом, но там идут и другие добавки, они могут вызывать аллергию.



Кому можно пузырьки

Специалисты говорят, что для кислородных коктейлей нет ограничений по возрасту, но все-таки применяются они не для лечения или реабилитации, а только для профилактики. Эффект в основном будет зависеть от состава.



— Солодку вряд ли кто-то любит, а пузырьки для детей приятны, они с удовольствием пьют, — приводит пример Дмитрий Сорокин.

Но и о мере забывать не стоит.



— Порция кислородного коктейля в детском саду, согласно возрастным нормам, не превышает 150 миллилитров. Напиток употребляют повторяющимися с перерывами курсами, которые обычно длятся 10–15 дней, — говорит Елена Куковская. — Так как напитки, обогащенные кислородом, имеют выраженный тонизирующий эффект, пить их рекомендуется в первой половине дня и сразу после приготовления. На голодный желудок кислородный коктейль употреблять не рекомендуется.

А еще врачи советуют пить кислородные коктейли под контролем специалистов, чтобы избежать нежелательных явлений в виде той же аллергии или проблем с ЖКТ.