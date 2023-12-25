«Тебя рак за почку укусил, а меня — за грудь»: история мамы и дочки, которым одновременно поставили страшные диагнозы

— Я была уверена, что придет гистология, у нас всё хорошо и мы поедем домой. Пройдем послеоперационную химиотерапию, и всё — ремиссия. Но не тут-то было. Онколог сказала, что тип рака у нас самый злой, самый агрессивный, который очень часто рецидивит и который очень сложно вылечить, — говорит Кристина.



В Москве Кире провели курс лучевой терапии, а на очередную химию отправили домой. На тот момент в легких девочки было четыре небольших очага, которые сначала не признали метастазами, но следующая КТ показала, что число очагов удвоилось.



Кристина

В августе, когда мама с дочкой вернулись из Москвы, Кристина случайно нащупала в груди уплотнение.



— Я вышла из душа и почувствовала твердое что-то, как камень. Сразу вспомнила про родную тетю, которая в 25 лет заболела раком груди, — говорит Кристина. — Попыталась записаться к маммологу, но запись везде была через две-три недели, а у нас на следующий день назначена очередная госпитализация. В итоге мы с Кирой легли в больницу, я пошла в онкоцентр (он находится в соседнем здании), записалась платно к врачу и на следующий день пришла на прием. Перед этим я попала на УЗИ, и мне сказали, что в груди две шишки: большая — 22 миллиметра, маленькая — 11 миллиметров. Маммолог меня сразу отправил на трепан-биопсию.

