«Филькина грамота»: новосибирец пришел в аптеку с сильными болями. Почему ему не продали «Кетанов» по выписке от врача?

— Утром обратился в эту аптеку (там у меня много бонусов, и я хотел их списать), с просьбой продать «Кетанов», но кассирша сказала, что с 1 октября он продается только по рецепту, — сообщил мужчина.



После первого похода в аптеку сибиряк поехал на дачу. Когда он вернулся, то снова обратился в «Озерки».



— Доктор сказал, что этого официального документа достаточно для получения лекарства в аптеке. Но та же, что и утром, кассирша, сказала, что это филькина грамота, и ей нужен рецепт на бланке, — пишет Александр.

