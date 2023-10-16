«Филькина грамота»: новосибирец пришел в аптеку с сильными болями. Почему ему не продали «Кетанов» по выписке от врача?

Новосибирцу отказались продавать обезболивающее в аптеке «Озерки», так как у мужчины не было рецепта, а только выписной эпикриз с печатью медучреждения. НГС разбирался, законно ли это.
Житель Новосибирска Александр описал ситуацию на сайте Flamp. Мужчина рассказал, что ему сделали операцию, после которой он постоянно чувствовал боли. Поэтому ему назначили препарат «Кетанов». Александр объяснил, что после операции доктор выдал ему выписной эпикриз, в котором указано, что пациенту нужно обезболивающее «Кетанов». Бумага была заверена печатью клиники.
Лекарство отказались продавать 7 октября в аптеке «Озерки» на улице Демакова, 1 в Советском районе. Он приходил туда дважды за день — утром и вечером.
— Утром обратился в эту аптеку (там у меня много бонусов, и я хотел их списать), с просьбой продать «Кетанов», но кассирша сказала, что с 1 октября он продается только по рецепту, — сообщил мужчина.
После первого похода в аптеку сибиряк поехал на дачу. Когда он вернулся, то снова обратился в «Озерки».
— Доктор сказал, что этого официального документа достаточно для получения лекарства в аптеке. Но та же, что и утром, кассирша, сказала, что это филькина грамота, и ей нужен рецепт на бланке, — пишет Александр.
Также, по словам мужчины, фармацевт отказалась выдать ему книгу жалоб. После этого Александр, по его словам, пошел в муниципальную аптеку и приобрел там «Кетанов». Для этого он предъявил выписной эпикриз.
НГС направил запрос в сеть аптек «Озерки», чтобы разобраться в ситуации. Ответ на момент публикации не поступил.
В Регистре лекарственных средств России указано, что «Кетанов» продают только по рецепту. НГС обратился за комментарием к Маргарите Цветиковой, ревматологу-терапевту центра семейной медицины «Здравица», чтобы выяснить, могут ли аптеки продавать «Кетанов» по эпикризу.
— Эпикриз не является рецептом. Это рекомендации по лечению. Врач обязан выписать рецепты на препараты, которые рекомендованы к применению. Врач стационара, поликлиники или частной клиники, — объяснила доктор.
Также НГС попросил комментарий у Дмитрия Гришунина, директора «Новосибирской аптечной сети». Он объяснил, что препарат «Кетанов» всегда продают по рецепту врача. С 1 октября никаких изменений в правилах реализации лекарства не было. Также мы спросили у специалиста, будет ли проведена проверка, если в муниципальной аптеке препарат продали без рецепта.
— Мы руководствуемся требованиями действующего законодательства. Есть четкие критерии и требования к бланкам. Если установлено, что это нарушение — виновные лица будут привлечены к ответственности, — заявил Дмитрий Гришунин.
Автор отзыва на Flamp не указал, в какой именно аптеке лекарство продали по эпикризу. НГС направил запрос в «Росздравнадзор» по Новосибирской области, чтобы уточнить, могли ли продать лекарство по эпикризу.
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