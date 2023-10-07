В России разработали уникальное лекарство для лечения рака. Разбираемся, сможет ли страна с его помощью победить онкологию

Неужели Россия наконец сможет победить онкологию? Сколько будет стоить новое лекарство? Кто сможет им вылечиться? Мы задали эти вопросы ведущим онкологам страны. Разбираемся, станет ли московский препарат прорывом в лечении самой непредсказуемой болезни.

Разработка прошлого века

Лечение онкозаболеваний с помощью света в медицине называют фотодинамической терапией — или просто ФДТ. Этот метод основан на взаимодействии света и химических веществ.

Принцип работы прост: пациенту внутривенно вводят фотосенсибилизатор — специальное вещество, которое накапливается в опухолевых клетках и делает их более чувствительными к свету. Затем на патологические ткани воздействуют лучом лазера или световода. В результате новообразование практически полностью разрушается.

