«Ждем разъяснений»: в аптеках Новосибирска заканчивается важный препарат для сердечников

В новосибирских аптеках почти закончился оригинальный немецкий препарат «Микардис», который назначают при артериальной гипертензии. Ранее сообщалось, что производитель перестал завозить его в Россию с 2023 года, сейчас на складах заканчиваются и остатки.
— Запрос производителю направлен, ответ в настоящее время не поступил. По факту имеем незначительное количество на остатке. К заказу данный препарат в настоящее время не доступен. Ждем разъяснений от компании представителя, — объяснил корреспонденту НГС директор МП «НАС» Дмитрий Гришунин.
По данным справочника лекарственных средств «Видаль», действующее вещество «Микардис» — «телмисартан». Оно содержится еще как минимум в 8 зарегистрированных в России препаратах и более чем в 10 комбинированных.
В Росздравнадзоре сообщили ТАСС, что никакой трагедии в том, что «Микардис» уходит с рынка, нет, а дженерики сравнимы по эффективности, стоят гораздо дешевле».
С 1 сентября в России изменились правила продажи лекарств в аптеках: теперь фармацевты должны не просто проверять рецепт у покупателя, но и вносить его реквизиты в специальную программу, продавая препарат.