freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 2/10
usd 93.40
eur 101.48
Тема дняКарнавальный заплыв на сапбордах в Новосибирске
Все новости
Все новости

На Новосибирск надвигается магнитная буря — стоит ли бояться метеозависимым людям?

Своего пика она достигнет в субботу

224

Изменения в магнитосфере произойдут 26 августа

Поделиться

В Новосибирск на следующей неделе придет магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изменения в магнитосфере произойдут в субботу, 26 августа.

Она будет достигать уровня G1

Она будет достигать уровня G1

Поделиться

По данным лаборатории, она будет достигать уровня G1, что оценивается как слабая. Тем не менее, по словам специалистов, она может оказать влияние на организм человека.

— Действительно, в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходят процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления, и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных. Однако мы можем снизить свою чувствительность к геомагнитным бурям, для этого нужно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, — пояснил сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Ранее НГС подробно рассказал, кто находится в группе риска из-за магнитных бурь и что делать метеозависимым людям.

По теме

Магнитная буряМетеозависимостьНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter