На Новосибирск надвигается магнитная буря — стоит ли бояться метеозависимым людям?

В Новосибирск на следующей неделе придет магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изменения в магнитосфере произойдут в субботу, 26 августа.
По данным лаборатории, она будет достигать уровня G1, что оценивается как слабая. Тем не менее, по словам специалистов, она может оказать влияние на организм человека.
— Действительно, в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходят процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления, и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных. Однако мы можем снизить свою чувствительность к геомагнитным бурям, для этого нужно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, — пояснил сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
Ранее НГС подробно рассказал, кто находится в группе риска из-за магнитных бурь и что делать метеозависимым людям.