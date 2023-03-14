«У кого-то родинка, а у вас катетер в сердце». История двухлетней малышки, которая с рождения живет с 15 см силикона в артерии

«Из 24 см изъяли только 9»

Оливия — первый ребенок Луизы, она родила ее в 42 года. 17 апреля 2021 года на 34-й неделе беременности у Луизы произошло отслоение плаценты и открылось кровотечение, понадобилось экстренное кесарево. Операцию провели в березниковской больнице, в Пермь, в перинатальный центр не отправили. По словам собеседницы, ее это удивило — ведь еще до родов она лежала на сохранении, но врачи говорили, что показаний для перевода в Пермь нет.



Оливия родилась весом 1,7 кг, но легкие открылись сами, что не всегда случается у маловесных детей. То есть в медучреждении под наблюдением Оливии надо было находиться только для того, чтобы набрать вес. Основное питание, как и другие недоношенные малыши, ребенок получал через катетер.