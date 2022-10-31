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Кардиолог назвал 6 способов снизить уровень холестерина

Скорректировав образ жизни, можно уменьшить риск развития атеросклероза, инфарктов и инсультов

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Сбросив 2–4 кг лишнего веса, уже можно заметно снизить уровень холестерина

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В США врачи выявляют «максимально допустимый» уровень холестерина — 6,2 ммоль/л — или его превышение уже у 20-летних. Это проблема теперь касается не только пожилых. Если высокий уровень холестерина вовремя не выявить и не обезвредить, он может серьезно навредить сердечно-сосудистой системе.

Нормы холестерина: менее 4,8–5,2 ммоль/л — норма; 5,2–6,2 ммоль/л — повышенный; выше 6,2 ммоль/л — критически высокий уровень.

Опасность и в том, что повышенный холестерин в крови никак себя не проявляет, о нем можно даже не подозревать. Но он может разрушать ваш организм, стать причиной тромбов, которые могут привести к инсульту или инфаркту. Поэтому холестерин нужно контролировать и держать в норме. Это не требует каких-то сверхусилий, но нужно скорректировать свой образ жизни.

Эрик Шталь — доктор медицинских наук, неинвазивный кардиолог университетской больницы Статен-Айленда.

— Повышенный холестерин приводит к атеросклерозу, то есть процессу, при котором на стенках артерий образуются бляшки, — говорит доктор медицинских наук Эрик Шталь. — По мере того, как образуются атеросклеротические бляшки, артерии становятся твердыми и узкими. Это ухудшает ток крови и доставку кислорода к органам.

Доктор рассказал о шести способах вернуть холестерин в норму.

1. Больше физической активности

Банально, но большинство так и продолжает жить по накатанной: 8 часов в офисе, дорога в транспорте или в машине, домашнее времяпрепровождение на диване. Но если каждый день уделять физическим нагрузкам хотя бы 20–25 минут, холестерин начнет снижаться.

— Занятия спортом — хороший способ повысить уровень хорошего холестерина (ЛПВП) и снизить плохой холестерин (ЛПНП), — отмечает кардиолог Эрик Шталь. — Необходимо минимум 150 минут в неделю выделять на упражнения средней интенсивности.

Отлично подойдет утренняя зарядка или 30 минут ходьбы в быстром темпе.

2. Уменьшить количество алкоголя

Даже бокал качественного сухого вина может навредить нашим сосудам.

— Употребление алкоголя может увеличить уровень триглицеридов и холестерина, — предупреждает врач. — Необходимо ограничиваться одной дозой спиртного в день — 250 мл пива, 150 мл вина, 30 мл крепких напитков.

Но лучший вариант — совсем отказаться от алкоголя, ведь не существует безопасной дозы спиртного.

3. Стать стройнее

Это, конечно, непросто, но и не невозможно. 2–4 потерянных килограмма уже смогут заметно снизить уровень холестерина.

— Ожирение увеличивает уровень «плохого» холестерина и повышает уровень триглицеридов, — объяснил кардиолог Шталь.

4. Питаться правильно

И в этом пункте речь идет не о похудении, а о здоровье сердца. Старайтесь есть меньше красного мяса, жареного, жирного и молочного. И добавляйте в рацион фрукты, овощи, птицу, рыбу, орехи и цельнозерновые продукты. Кардиолог в качестве хорошей модели питания рекомендует средиземноморскую диету.

5. От курения нужно отказаться

Врачи повторяют, что курение пагубно влияет на организм и может провоцировать много болезней. Проблемы могут возникнуть не только с сердцем, сосудами, но и с органами дыхания. Повышается риск онкологии.

— Курение увеличивает уровень «плохого» холестерина, вызывает атеросклероз, — напоминает Эрик Шталь.

6. Следовать рекомендациям врача

Если изменений в образе жизни будет недостаточно, следует проконсультироваться с врачом.

— Такие лекарства, как статины, очень эффективны для снижения уровня холестерина и риска сердечного приступа, ишемической болезни сердца, инсульта, — рекомендует кардиолог.

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