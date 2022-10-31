Кардиолог назвал 6 способов снизить уровень холестерина

Опасность и в том, что повышенный холестерин в крови никак себя не проявляет, о нем можно даже не подозревать. Но он может разрушать ваш организм, стать причиной тромбов, которые могут привести к инсульту или инфаркту. Поэтому холестерин нужно контролировать и держать в норме. Это не требует каких-то сверхусилий, но нужно скорректировать свой образ жизни.

