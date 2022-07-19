«Кентавр» пришел в Россию: Роспотребнадзор сообщил о первых случаях нового варианта ковида
Большинство заражений отнесли к линиям BA.4 и BA.5
В июле в Москве выявлены пять заболевших подвидом COVID-19 «кентавр». Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее ведомство не сообщало о зараженных этим вариантом коронавируса.
— В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 («кентавр») штамма «омикрон», — сообщает ведомство. — У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет.
Согласно информации Роспотребнадзора, за последние две недели к линии BA.1 геноварианта «омикрон» отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов (образцов), к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67%, к геноварианту «дельта» — 0,73%.
Ранее о «кентавре» и других новых вариантах «омикрона» рассказывал вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, они отличаются определенными мутациями, но о повышении летальности пока ничего не говорит. В то же время врачи отмечают, что варианты BA.4 и BA.5, к которым сейчас относится больше половины случаев ковида, являются более заразными. Подробнее о новых вариантах вируса мы рассказывали в этом материале.